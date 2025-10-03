América está de luto: Fallece Antonio dos Santos

El futbol sudamericano y mexicano está de luto. Este viernes se confirmó la muerte de Eduardo Antônio dos Santos, más conocido como Edú Manga, exvolante brasileño de 58 años que vistió las camisetas de América, Palmeiras, Corinthians y Universidad Católica, además de defender a la Selección de Brasil en la Copa América de 1987 y las clasificatorias rumbo al Mundial de Italia 1990.

La noticia fue confirmada por el Palmeiras, club en el que se formó y donde alcanzó gran reconocimiento durante la década de los 80. “Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento de Eduardo Antônio dos Santos, Edú Manga, ídolo de la afición en la década de 1980. Marcó 44 goles en 188 partidos y acumuló convocatorias a la Selección Brasileña”, señaló la institución paulista en un comunicado.

Palmeiras confirma muerte de Edu

Ídolo en Brasil y paso por el América

Edú Manga llegó a México para vestir la camiseta del Club América, donde protagonizó recordados pasajes en los Clásicos Nacionales frente a Chivas. Su nombre quedó grabado en la memoria de la afición azulcrema gracias a momentos icónicos como el contragolpe de Zague, la rabona de Edu y el cabezazo de Toninho, acciones que construyeron uno de los goles más celebrados en la historia de los duelos entre Águilas y rojiblancos.

El mensaje de Zague

Su excompañero Luis Roberto Alves ‘Zague’ lamentó profundamente su partida y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales:

“Notícias que uno nunca quisiera recibirlas y como consecuencia comentarlas… notícia que genera mucha tristeza y dolor 😞… hoy se nos adelantó Eduardo Antonio dos Santos, el gran Edu (QEPD) 🙏🏻 Crack, compañero de muchísimas batallas, gran ser humano!! Vuela alto querido ‘nenê’, como lo hiciste siempre de futbolista 🙌🏻. Mis más sentido pésame a toda su familia 🙏🏻 @ClubAmerica”.

Zague se despide de Edu

Una carrera de trotamundos

Nacido en Osasco en 1967, Edú Manga inició su trayectoria en Palmeiras y luego extendió su carrera por clubes de Brasil, España, México, Japón, Ecuador y Chile. Su talento lo llevó a ser parte de la Selección Brasileña, con la que disputó torneos oficiales y dejó huella en la segunda mitad de los años 80.

En Chile defendió la camiseta de Universidad Católica en 1998, aunque su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas que generó su llegada. Tras su salida, continuó en distintas ligas extranjeras hasta el final de su carrera, consolidándose como un verdadero trotamundos del fútbol.