Erick Sánchez confiesa que extrañan a Henry Martín en América: "Es un líder en todos los sentidos"

El mediocampista mexicano, Erick Sánchez, habló sobre su compañero, Henry Martín, quien ha tenido una etapa complicada en los últimos meses debido a las lesiones que no le han permitido estar en la cancha para ayudar al América.

Henry Martín lesionado en cancha | IMAGO7

América extraña a Henry Martín

Sánchez aseguró que extrañan a Henry Martín en América, especialmente por los atributos que lo caracterizan. El ‘Chiquito’ destacó su liderazgo y empeño para trabajar, sin embargo, no dejó de lado las aportaciones de sus demás compañeros.

“La verdad que sí se extraña tener a Henry, se extraña porque creo que es un capitán, un líder, una persona que trabaja, mete, nos da confianza. Literal es un líder en todos los sentidos de la palabra. Pero bueno, él sabe y estamos conscientes de que el jugador que entra lo hace de buena manera”, dijo Sánchez a Fox Sports.

En América hay una competencia importante en la delantera, con elementos como Rodrigo Aguirre y José Raúl Zúñiga, lo que mantiene tranquilo a Erick Sánchez, ya que los considera buenos jugadores que cumplirán las expectativas del equipo.

“Sí es un jugador que se extraña mucho, pero te digo, me deja tranquilo que cualquier otro jugador sabemos que va a responder por él también. Como el Búfalo y como Pantera”, agregó el mediocampista mexicano sobre sus compañeros.

Henry Martín con América | IMAGO7

Henry Martín se ha convertido en una figura en América, por lo que ha impuesto un respeto de sus compañeros, al grado de sacrificarse por el bien del delantero mexicano. Sánchez no tuvo reparo en confesar lo que esta dispuesto a hacer por él.

“Entonces sí es algo, es muy extraño el no tenerlo. Yo se lo he dicho muchas veces, le digo, si quieres quédate parado yo corro por ti, no me preocupa”, subrayó Sánchez acerca de su compromiso con Henry Martín.

¿Por qué Henry Martín no ha jugado con América?

Con lesiones desde octubre de 2024, Henry Martín no ha tenido actividad constante con América. Durante el Apertura 2025, el delantero solo ha participado en tres partidos. Además, su última anotación fue en mayo de este año, en la Semifinal ante Cruz Azul.

Henry Martín en acción con América | IMAGO7