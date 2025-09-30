Jorge Ruvalcaba protagoniza curioso gesto en el clásico capitalino y abre debate en redes sociales

Durante la transmisión del sábado 27 de septiembre, en el entretiempo del Clásico Capitalino, las cámaras de TUDN captaron un gesto llamativo de Jorge Ruvalcaba jugador de Pumas que rápidamente se viralizó. El jugador universitario, mientras caminaba hacia el vestidor, realizó una seña con su mano derecha y después la dirigió hacia el short del uniforme, acción que generó especulaciones inmediatas en redes sociales.

Llamó la atención tras el Clásico | IMAGO7

Interpretaciones encontradas entre la afición

Para un sector de seguidores de Pumas, la seña de Ruvalcaba habría tenido que ver con una supuesta alusión al dinero, lo que algunos interpretaron como una insinuación hacia un posible amaño en favor del América. Sin embargo, otros apuntaron a que el gesto estaría relacionado con la polémica expulsión del técnico auriazul, Efraín Juárez, sancionado al minuto 45 tras reclamar una falta al silbante César Arturo Ramos.

Del lado azulcrema, los aficionados minimizaron la polémica. Argumentaron que, al final del primer tiempo, Pumas ganaba 0-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que resultaba poco lógico hablar de un arreglo de partido a esas alturas. Para ellos, la seña del jugador no pasó de ser un gesto intrascendente que las redes sociales magnificaron.

El propio Ruvalcaba ya había sido protagonista de la primera mitad al marcar el gol que puso en ventaja a los universitarios. Su anotación lo convirtió en la figura parcial del encuentro y elevó el nivel de tensión de un clásico que, como suele ocurrir, estaba cargado de intensidad y roces desde los primeros minutos.

El eco en redes sociales

El video del gesto se compartió rápidamente en plataformas como TikTok y X, donde los usuarios dividieron opiniones. Algunos criticaron la conducta de Ruvalcaba por considerar que enviaba un mensaje polémico en un partido de alta tensión, mientras otros defendieron que fue un gesto sacado de contexto y carente de mayor trascendencia.

La viralización del clip alimentó el debate y mostró, una vez más, cómo los clásicos capitalinos trascienden lo meramente deportivo para instalarse en la conversación digital. En cuestión de horas, el nombre de Ruvalcaba ya era tendencia, con memes, discusiones y comentarios de todo tipo sobre el verdadero significado de su seña.

Con el silbatazo final, el tema no pasó a mayores en la cancha, pero el debate digital sigue abierto, confirmando una vez más que en un América vs. Pumas ningún detalle pasa desapercibido.