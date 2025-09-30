La Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX quedará marcada por el retiro de uno de los porteros más emblemáticos en la historia del futbol mexicano, pues José de Jesús Corona ha concluido su etapa como futbolista profesional a sus 44 años con un inmejorable escenario que enfrentó a los dos últimos equipos en su carrera, Cruz Azul y Tijuana, con victoria para Xolos cerrando la actividad del último fin de semana de septiembre.

Como parte de sus declaraciones durante su gira de medios previa a su retiro, el portero mexicano reveló detalles de su carrera, tales como el gol que más le ha dolido en toda su trayectoria, sin tener mayor sorpresa con respecto a su respuesta.

Corona jugó su último partido como profesional en 2025 | Imago7

Recuerdos de 2013

En entrevista para el programa Faitelson Sin Censura confesó que a lo largo de su estancia en Liga MX como jugador profesional, hay algunos goles que le duelen; sin embargo, no tuvo dudas en elegir al peor de ellos, recordando directamente la noche del 28 de mayo de 2013 cuando Cruz Azul perdió de manera dramática la Final ante América.

"Sin lugar a duda, tú lo debes saber y toda la gente lo debe saber, el gol cuando ya teníamos el título prácticamente asegurado que ya lo sentíamos contra el América, fue un baldazo muy fuerte. Fue algo muy complicado, termina el juego, a casa y al día siguiente hay que viajar, hacer a un lado lo que me había sucedido e irme a Selección, esa noche prácticamente sin dormir después de tener prácticamente el título en las manos", comentó.

Corona fue el arquero titular de la Final del Clausura 2013 | Imago7

Aunque Cruz Azul perdió dos Finales más en contra de América en años posteriores (una ya sin la presencia de 'Chuy'), el exportero celeste fue bastante específico en comentar que ese fue el gol que considera más doloroso a lo largo de su larga carrera.

¿Quién es el ídolo de JJ Corona?

Después de ser parte de muchos equipos en el futbol de México, Corona también pudo tener anécdotas relevantes tales como el poder conocer a uno de sus máximos ídolos en la portería, como fue el caso de Oswaldo Sánchez, con quien coicidió en su paso por al Atlas.

"Después llegué al proceso en Atlas y ahí observaba mucho a Oswaldo (Sánchez). Le platicaba que yo me ponía atrás de la portería para observarlo, iba de recogebalones, él me veía y ya me conocía porque nos juntaban cada lunes a todos los arqueros de Atlas a trabajar, desde infantiles hasta Primera División, era algo motivante para nosotros", resaltó.

Ambos porteros durante el Mundial de 2006 | MexSport

"Desde ahí lo conozco, el profe Raúl Morales, mi gran entrenador y formador, nos ponían a entrenar, después posteriormente yo debuto y nos reencontramos en Selección Nacional. Nos llevamos unos ocho años, muy buen arquero, en ese entonces el titular era Miguel de Jesús después siguió él", concluyó.

Jesús Corona se retiró como portero profesional el pasado domingo 28 de septiembre jugando tan solo diez minutos con Tijuana en su victoria en contra de Cruz Azul, a quienes le quitaron el invicto después de once partidos, metiéndose aún más en la parte alta de la tabla de posiciones.

Corona y Sánchez compartiendo en Selección | MexSport