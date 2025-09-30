Gonzalo Piovi defiende a su portero pese a errores: "Kevin Mier es un animal"

Dentro del buen momento que vive Cruz Azul a pesar de haber perdido el invicto recientemente ante Xolos, Kevin Mier ha sido una de las principales dudas en el equipo cementero debido a errores más que costosos en su marco; sin embargo, un compañero suyo de la misma zona del campo, Gonzalo Piovi, ha salido en su defensa, pues lo considera un gran portero a pesar de las equivocaciones.

Piovi y Mier llegaron al equipo prácticamente en 2024 con tan solo un mes de diferencia, lo cual ha hecho que puedan ser más cercanos con el paso de los meses y que el mismo defensor argentino argumente a favor de su compañero.

Mier se ha equivocado en bastantes ocasiones | Imago7

El mejor que ha conocido

En una reciente entrevista en el podcast del RePortero de Yosgart Gutiérrez, Gonzalo Piovi no tuvo problema en responder a la pregunta sobre quién es el portero que más lo ha sorprendido, dejando en ese puesto a su actual compañero en La Máquina, resaltando su técnica de juego como la principal característica del colombiano a lo largo de los partidos.

"Kevin Mier me sorprendió desde el momento en que llegué, con los pies es el compañero que técnicamente fue el más destacado de los arqueros con los que he compartido plantel, técnicamente de los mejores que conocí. Es un animal, un animal", declaró.

La respuesta del defensor argentino es mencionada incluso después de que los errores han sido recurrentes a lo largo de su estancia en el cuadro celeste, secundando también las declaraciones que ha dado el actual entrenador Nicolás Larcamón, quien ha mencionado que pese a las pifias en el arco, Kevin Mier es uno de los mejores porteros que tiene la Liga MX, siendo parte fundamental de su planteamiento desde su llegada.

¿Cuáles han sido los peores errores en la carrera de Kevin Mier?

El arquero colombiano ha sido protagonista de las eliminaciones de Cruz Azul contra América en las Semifinales de la Liga MX. Con fallas como soltar el balón ante la presión de Rodrigo Aguirre para que Henry Martín abriera el marcador desde el manchón penal. A pesar de haber sido clave en algunos momentos de la primera mitad, el error se sumó a la lista de pifias en las que el guardameta ha quedado en deuda.

Piovi ha sido uno de los refuerzos más recientes de La Máquina | Imago7

Ya antes de llegar a la Liga MX, Mier había tenido episodios complicados con Atlético Nacional. Uno de los más recordados ocurrió en noviembre de 2023 ante América de Cali, cuando una mala comunicación con su defensa terminó en su expulsión. Este antecedente encendió las alarmas sobre la capacidad del arquero en instancias de alta presión, algo que se ha repetido en su carrera reciente.

En la Leagues Cup 2024 también cometió una equivocación que le costó caro a La Máquina, permitiendo el empate de Philadelphia Union en los minutos finales. Si bien después atajó un penal en la tanda, la sensación de inseguridad quedó latente. A ello se suma su error contra Seattle Sounders en Concacaf y otra falla en el Apertura 2024 frente al América, consolidando una serie de tropiezos que hoy pesan en su rendimiento bajo los tres palos.

Mier ha complicado momentos importantes para los celestes | Imago7