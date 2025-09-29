Alejandro Zendejas encabeza el 11 ideal de la Jornada 11 del Apertura 2025

La Jornada 11 de Liga MX trajo una serie de resultados que han 'sacudido' la tabla de posiciones. Además, también entregó algunos partidos en los cuales hubo algunos protagonistas totales, como es el caso de Alejandro Zendejas en el Clásico Capitalino, quien se coloca a la cabeza de este ranking de mejores jugadores de la undécima fecha.

Dos equipos más que consiguieron victorias este fin de semana aportan con dos jugadores por bando, sumado a una lista diversa de los equipos restantes de la competencia con detalles de Data Factory para poder elegir a los protagonistas de la Fecha.

Paulinho vuelve a entrar e un 11 ideal | Imago7

Once ideal de la Liga MX

El portero del denominado mejor equipo de la Jornada 11 es Raúl 'Tala' Rangel de Chivas con un promedio de 6.8, siendo el más bajo de todos los miembros de la oncena; posteriormente se encuentran tres defensas, con Gustavo Ferrareis de Atlas con 7.2 de promedio, lo mismo que Bruno Méndez del campeón Toluca que anotó ante los Cañoneros de Mazatlán. Completando la línea defensiva se encuentra Bryan 'Cotorro' González con 8.3, siendo el jugador de la zona baja con mejor calificación, después de su gol de tijera en casa de Puebla.

El mediocampo está conformado por cuatro jugadores de cuatro clubes diferentes, comenzando por José Rodríguez de Juárez con 7.5 consolidándose en esa zona desde el primer partido del fin de semana ante León; Juan Brunetta después de su gol ante Querétaro se ha apoderado de uno de los lugares con una calificación de 7.2.

'Cotorro' abrió el marcador en Puebla | Imago7

Otro jugador de un equipo regio aparece en el top con el argentino Lucas Ocampos de Rayados llegando con una de las calificaciones más altas después de también anotar ante su rival y quedarse con 8.6. Sin duda el futbolista más valioso de la semana ha sido Alejandro Zendejas, a quien la lista le ha entregado un 8.8 después de su doblete ante Pumas y haber anotado el mejor gol de la undécima fecha.

Delantera del equipo de la Jornada

Después de su regreso a la Liga MX, Enner Valencia se mete como uno de los delanteros del listado con un puntaje de 7.5, siendo otro de los jugadores que también metió gol en su partido frente a Atlético San Luis; José 'Pantera' Zúñiga con 7.1 es el penúltimo miembro de este ranking, mientras que Paulinho, uno de los goleadores de toda la competencia cierra todo con un 7.0 cerrado.

Ocampos le dio la victoria a los Rayados | Imago7

Todos los jugadores en total dan como promedio de equipo un total de 7.5, siendo una calificación medianamente baja, pero de igual forma aprobatoria en una jornada llena de goles espectaculares y resultados que marcarán el ritmo del torneo.

Al Apertura 2025 le restan seis partidos; sin embargo, después de la Jornada 12 el torneo tomará su tercera pausa, esta vez por una nueva Fecha FIFA para las Eliminatorias Mundialistas de cara a Norteamérica 2026.

Lista completa de la Jornada 11 | DATAFACTORY