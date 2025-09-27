Así queda la Tabla General del Apertura 2025 tras la Jornada 11

Después de la doble jornada en el Apertura 2025, las posiciones siguen moviéndose con miras a la recta final del certamen. Un nuevo líder espera seguir con dicha posición después del resto de los partidos en la jornada dominical; sus máximos perseguidores ya han sacado grandes resultados en el marco de esta misma undécima jornada.

El fondo de la tabla general no ha sufrido muchos cambios, pues a pesar de que un partido tuvo que cambiar de fecha y horario, eso no fue razón suficiente para que el último lugar general se mantenga en la zona más baja de la clasificación.

Ramos tuvo dos goles anulados en la victoria de Rayados | Imago7

El Diablo anda suelto

Toluca ha recuperado un estado de forma envidiable, pues en la Fecha 10 goleó 6-2 al sublíder Rayados y se catapultó a la zona del Top 3 de la tabla; ahora, también han vencido a Mazatlán 3-1 de igual manera en casa y por el momento se ubican como líderes del torneo. Rayados superó la derrota estruendosa ante el campeón y ahora se ubican segundo lugar después de vencer a Santos Laguna por la mínima en su casa.

América dio una gran exhibición de futbol en el Estadio Ciudad de los Deportes al golear 4-1 a los Pumas en el marco del Clásico Capitalino con una gran actuación de Alejandro Zendejas, con este resultado se mantienen como uno de los candidatos en el tercer puesto; Cruz Azul y Juárez esperan a jugar su partido de J11 mientras que Juárez completa los primeros seis lugares con clasificación directa a Liguilla.

América goleó a Pumas en el Clásico Capitalino | Imago7

¿Cómo está el resto de la tabla?

Pachuca y Chivas también ganaron sus partidos, los Tuzos en casa ante Atlético San Luis 2-1 y Chivas de visita ante Puebla 0-2; con esto, los Tuzos son séptimos y Chivas es noveno, Xolos, que aún no juega, se ubica en el octavo peldaño. Pumas es décimo después de su derrota, misma situación de León que es el lugar 11 y perderá a su entrenador; San Luis y Santos con la derrota son el lugar 12 y 13.

Atlas venció a Necaxa, lo cual los deja con un punto encima de ellos en la posición 14 y los Rayos en la 15; debajo de ellos está Mazatlán, que después de la derrota se quedan en el puesto 16 con ocho puntos, los mismos que tiene Querétaro, que aún falta por enfrentar a Tigres y es penúltimo. Puebla se mantiene como el último lugar de la competencia con solo cinco puntos.

Chivas por primera vez se ubica en puestos de Play-In | Imago7