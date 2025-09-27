¡Doblete de goles anulados! Arbitraje del Rayados vs Santos le 'quita' dos goles a Sergio Ramos

Rayados venció a Santos Laguna 1-0 en la Jornada 11 del Apertura 2025 con gol del argentino exjugador de Sevilla, Lucas Ocampos; sin embargo, la ventaja pudo haber sido mayor, esto debido a que a lo largo de los 90 minutos, el arbitraje le anuló dos goles al capitán de La Pandilla, Sergio Ramos, quien mostró de manera evidente su molestia, ya que desde su perspectiva ninguno de los dos goles fue anulado de buena manera.

Monterrey venía de ser goleado ante Toluca, por lo que la victoria no era suficiente, los regios buscaban recuperar la diferencia de goles que el actual campeón de México 'dañó' con el resultado de media semana.

Ramos había anotado doblete de cabezazos | Imago7

Hoy no, Ramos

Durante la primera parte, específicamente en los primeros 15 minutos del partido, Sergio Ramos fue el autor de lo que hasta ese momento era el primer gol del compromiso; no obstante, el asistente número dos, Erik Durón, indicó que la anotación no subiría al marcador debido a una posición adelantada del central español, algo que molestó de inmediato a la afición, cuerpo técnico y por supuesto a los jugadores.

El segundo de los goles llegó en el segundo tiempo, cuando rumbo al final y ya con el marcador a su favor gracias a Lucas Ocampos, Rayados se fue al frente en el terreno de juego, tal y como lo hizo en la mayoría del cotejo. Fue entonces que posterior de un centro por la banda derecha, Ramos volvió a entrar completamente solo para rematar una vez más de cabeza, incluso dejando parado al portero Carlos Acevedo; desafortunadamente para la causa regiomontana, el árbitro Luis Enrique Santander anuló el gol por una falta del exjugador del Real Madrid sobre uno de los centrales santistas.

Ramos anotó su primer gol en México ante Santos | Imago7

Por si fuera poco, después del par de enojos por los goles anulados y muchos reclamos del jugador europeo, el partido le tenía preparado algo más, pues en los minutos finales, una jugada fuerte de Sergio con el 'Choco' Lozano terminó en una cortada en la frente del capitán rayado, causando la expulsión del jugador de Santos, que también perderá a Kevin Balanta por acumulación de tarjetas.

¿Cómo le fue en la doble jornada a Monterrey?

Rayados después de dos partidos en una semana se mantiene dentro del Top 5 de los mejores equipos del campeonato, momentáneamente como el segundo lugar, solo por debajo de Toluca, quien le ganó a Mazatlán en el Estadio Nemesio Diez, inmueble en el que los regios se llevaron una goleada en el primer partido de la fecha doble en la última semana del mes de septiembre.

Ocampos 'salvó' la semana de Rayados | Imago7

Aquella derrota fue por marcador de 6-2, sumado a esta nueva victoria sobre Santos 1-0, lo cual los deja con un equilibrio tras una derrota y una victoria; sin embargo, el tema del goleo sigue siendo posivito, pues La Pandilla ha anotado 23 goles y ha recibido 17, dejándolos en +6, manteniendose arriba en dicho rubro.

Monterrey para la Jornada 12 tendrá que visitar a Xolos en el duelo que cierre la siguiente fecha; por su parte, Santos tendrá que visitar a América, que enfrenta el Clásico Capitalino este mismo fin de semana. Después de eso, todos los clubes volverán a vivir una pausa en su calendario debido a la Fecha FIFA del mes de octubre, con Eliminatorias Mundialistas en el camino.

Ramos y Abella como capitanes del partido | Imago7