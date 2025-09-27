¿Clásico Capitalino en peligro? Se activa protocolo de tormenta eléctrica previo al América vs Pumas

El inicio del partido podría tener un retraso por esta situación, se revisará se inicia a las 21 hrs

¿Clásico Capitalino en peligro?
¿Clásico Capitalino en peligro? | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez
27 de Septiembre de 2025

El Clásico Capitalino podría retrasarse después que se diera a conocer la activación del protocolo por tormenta eléctrica previo al inicio del encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes entre América y Pumas que se tenía planeado dar comienzo a las 21:05 hrs.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León se el inicio del cotejo se someterá a revisión para asegurar si puede iniciar o en su caso prolongarse su inicio: “Activado el protocolo de tormenta eléctrica en el Estadio Azulcrema, se revisará si arranca 21h”.

Se activa protocolo en Estadio Azulcrema l CAPTURA&nbsp;

La presencia de tormenta ha sido una constante en el futbol mexicano y especialmente en esta época que desde lo mostrado con el Mundial de Clubes, la liga ha puesto interés este protocolo para salvaguardar a jugadores y afición.

¿Cómo es el protocolo de tormenta eléctrica?

De acuerdo a fuentes periodísticas revelan que la Liga MX ha adoptado un protocolo al estilo de la NFL, en donde los Comisarios de la liga y personal de protección civil ejecutan un seguimiento similar al que se utiliza en el futbol americano de Estados Unidos.

En esta metodología, en caso de tormenta eléctrica; cuando cae un rayo o un relámpago y el partido esté en desarrollo se detiene y se hace un conteo de 15 minutos y esperar que no haya otro estruendo de este tipo alrededor de la cancha.

Estadio Azulcrema l IMAGO7

En caso de que cayera otro el cronómetro se tendría que reiniciar desde esa última caída de trueno para esperar esos 15 minutos que determinan que se pueda seguir con las acciones y tener la tranquilidad para todos los involucrados.

Cabe mencionar, que este protocolo también sirve para no recibir multas por no cumplir con los lineamientos que ha impuesto Protección Civil y que oscila entre los 170 mil pesos, esto de acuerdo al reglamento de la instancia gubernamental.

Afición del América l IMAGO7

Clásico Capitalino

América y Pumas están cerca de vivir una edición más del Clásico Capitalino, uno de los encuentros más calientes del futbol mexicano, en los últimos cinco encuentros las estadísticas son parejas con un registro de dos victorias por bando por un empate.

Saint-Maximin listo para el Clásico Capitalino l IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

América y Pumas: Las cifras que muestran la abismal diferencia entre ambos

América | 26/09/2025

América y Pumas: Las cifras que muestran la abismal diferencia entre ambos equipos
Arbitro mexicano en Liga MX

América | 26/09/2025

¡Listo el árbitro para el América vs Pumas!
América vs Pumas: ¿Cuál será el operativo de seguridad para el Clásico Capitalino?

América | 24/09/2025

América vs Pumas: ¿Cuál será el operativo de seguridad para el Clásico Capitalino?
Te recomendamos
¡Como delantero! ‘Cotorro’ González pone adelante a Chivas con anotación de tijera
Liga MX
Club América
Pumas UNAM

LO ÚLTIMO

 