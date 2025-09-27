¡Como delantero! ‘Cotorro’ González pone adelante a Chivas con anotación de tijera

Comenzó la Jornada 11 de la Liga MX, con ella llegan todo tipo de situaciones únicas del balompié mexicano. Una de las situaciones que sacudió el calendario de la liga fue el pospuesto partido entre el conjunto del Puebla vs Chivas, el cual tuvo que cambiar de fecha debido al mal clima en la ciudad de Puebla.

Festejo de Chivas tras gol de Cotorro I IMAGO7

Responden a la afición

Pese al cambio de fecha y horario, la afición y jugadores se dieron cita al día siguiente para cumplir con el duelo, sin embargo, para sorpresa de la fanaticada local, las Chivas se pusieron al frente apenas al minuto 5, luego de un auténtico golazo del lateral del Rebaño, Bryan 'Cotorro' González Oliván.

Durante una jugada de tiro de esquina, el equipo del rebaño orquestó una muy buena jugada al ataque. Luego de que el centro fuera rechazado por la zaga defensiva del Puebla, Richard Ledezma volvió a meter el balón al área desde el costado izquierdo de la cancha.

Una vez que Richard puso la bola en órbita, cerca de la posición del punto penal, el Cotorro González se lanzó de costado y realizó un extravagante remate de tijera y aunque el guardameta poblano, Julio González, se lanzó por el balón, este no pudo impedir que entrara al fondo de las redes.

¿Regresan las Chivas al camino de la victoria?

Poco después del gol del Cotorro, el equipo Rojiblanco se volcó al frente en los primeros 10 minutos, por lo que apenas siete minutos después, anotaron el segundo gol del partido de la mano de Omar Govea, poniendo el 0-2 tentativo apenas a las 12 minutos.

Equipo de Chivas I IMAGO7

Las Chivas, llegan necesitadas de una victoria, ya que aunque consiguieron derrotar al América en el Clásico Nacional, no termina por convencer con su futbol colectivo y ofensivo, por lo que derrotar a Puebla podría ser un paso muy importante de cara a la parte final del campeonato.

Por otro lado, el Puebla tendrá que reaccionar pronto si quiere meterse de nuevo al partido, ya que una derrota en estas instancias del torneo podrían alejar de los puestos de clasificación al icónico equipo de la Franja.

Gol de Omar Govea vs Puebla I IMAGO7