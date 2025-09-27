Toluca vs Mazatlán EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 11

Los Diablos del Turco Mohamed buscarán mantener su gran momento

REDACCIÓN RÉCORD
27 de Septiembre de 2025

El campeón del Futbol Mexicano y actual sublíder del Apertura 2025, Toluca, enfrenta en la Jornada 11 a los Cañoneros de Mazatlán, en un duelo que aunque parece fácil para los locales, podría volverse complicado, ya que los del puerto llegan necesitados de puntos.

Mientras Toluca llega como el equipo fuerte, además de recibir en el siempre complicado Nemesio Diez, el Mazatlán se presenta en el compromiso como ‘víctima’, sin embargo, el equipo morado podría dar la gran campanada y salir vivo del infierno, proeza que pocos han conseguido.

¿Cómo llegan los Diablos de Toluca a la Jornada 11?

Si hay un equipo que levantó la mano para ser candidato a campeón de este torneo de Apertura, fue el Toluca. El equipo del ‘infierno’ sorprendió a propios y extraños cuando le propinó un goleada de 6-2 a la poderosa plantilla de Monterrey, consiguiendo así el liderato del torneo.

Con su reciente victoria ante los Rayados, los comandados por Antonio ‘Turco’ Mohamed, sumaron una racha de solo una derrota y cuatro victorias al hilo, además de ser uno de los mejores equipos jugando como local, por lo que buscarán seguir con esa hegemonía en casa.

¿Cómo llegan los Cañoneros de Mazatlán a la Jornada 11?

Uno de los equipos más irregulares del Apertura es el equipo del puerto, quienes a unas fechas por terminar el torneo enfrentan uno de los retos más importantes del torneo, ‘salir vivos’ del Nemsio Diez. Mazatlán llega con un empate importante en otra cancha difícil, luego de un marcador 2-2 ante los Esmeraldas de León.

Pese a su empate en la Jornada 10, los Cañoneros de Robert Dante Siboldi, se encuentran lejos de las zonas de play-in y de clasificación directa, desfilando en la posición número 15 del campeonato, sumando una racha negativa de tres empates y dos derrotas en los últimos cinco juegos del torneo.

¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

Pese a la corta vida del equipo del Mazatlán, los Diablos del Toluca los han enfrentado un total de 11 veces, llevando un saldo positivo de cinco victorias, además de rescatar tres empates y solo dos derrotas, por lo que la estadística y el momento juegan en favor del campeón.

La última vez que se enfrentaron fue en el Clausura 2025, cuando Mazatlán dio la campana y ganó en casa, en el juego correspondiente a la Jornada 3, con un sorpresivo marcador de 2-1 para los locales.

