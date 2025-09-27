Rayados vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 11

Monterrey buscará sacarse la espina tras ser goleado ante Toluca

Rayados vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 11
Rayados vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 11 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
27 de Septiembre de 2025

La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 continúa este sábado con un atractivo duelo en Monterrey, donde los Rayados recibirán a Santos Laguna en el Estadio BBVA. El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llegan Rayados y Santos al duelo? 

Rayados llega a este compromiso con la necesidad de recomponer el rumbo después de la goleada que sufrieron en la fecha anterior, cuando Toluca los superó 6-2 en el Nemesio Diez. En aquel partido, los tantos regiomontanos fueron obra de Germán Berterame y Óliver Torres.

En contraste, Santos Laguna se presenta con la motivación de haber conseguido una victoria agónica frente a Xolos de Tijuana, con el gol de Cristian Dájome al minuto 90+5 que les dio tres puntos valiosos.

A pesar del tropiezo en su visita a Toluca, Monterrey se mantiene en la parte alta de la tabla, ocupando el tercer lugar con 22 puntos, lo que refleja su consistencia en el torneo.

Santos, por su parte, lucha por escalar posiciones desde la parte baja, pues actualmente marcha en la decimotercera posición con 10 unidades, situación que lo obliga a buscar resultados positivos de inmediato para acercarse a los puestos de clasificación.

El partido en La Sultana del Norte promete intensidad: Monterrey buscará sacudirse la goleada y reafirmar su candidatura en la Liga MX, mientras que Santos intentará dar un golpe de autoridad para mantenerse con vida en el campeonato.

TE PUEDE INTERESAR

Alejandro Zendejas dedica triunfo a sus compañeros lesionados en América

América | 25/09/2025

Alejandro Zendejas dedica triunfo a sus compañeros lesionados en América
Afición de Rayados revienta a Anthony Martial tras goleada ante Toluca: &quot;basta de contratar estrellitas&quot;

Monterrey | 25/09/2025

Afición de Rayados revienta a Anthony Martial tras goleada ante Toluca: "basta de contratar estrellitas"
Estadio BBVA

Santos | 25/09/2025

El “Gigante de Acero” cancha complicada para Santos
Te recomendamos
Jurgen Damm se burla de Rayados tras la goleada 6-2 de Toluca
Liga MX
Santos Laguna
Rayados de Monterrey
Futbol

LO ÚLTIMO

 