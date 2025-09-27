Rayados vs Santos EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 11

La Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 continúa este sábado con un atractivo duelo en Monterrey, donde los Rayados recibirán a Santos Laguna en el Estadio BBVA. El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llegan Rayados y Santos al duelo?

Rayados llega a este compromiso con la necesidad de recomponer el rumbo después de la goleada que sufrieron en la fecha anterior, cuando Toluca los superó 6-2 en el Nemesio Diez. En aquel partido, los tantos regiomontanos fueron obra de Germán Berterame y Óliver Torres.

En contraste, Santos Laguna se presenta con la motivación de haber conseguido una victoria agónica frente a Xolos de Tijuana, con el gol de Cristian Dájome al minuto 90+5 que les dio tres puntos valiosos.

A pesar del tropiezo en su visita a Toluca, Monterrey se mantiene en la parte alta de la tabla, ocupando el tercer lugar con 22 puntos, lo que refleja su consistencia en el torneo.

Santos, por su parte, lucha por escalar posiciones desde la parte baja, pues actualmente marcha en la decimotercera posición con 10 unidades, situación que lo obliga a buscar resultados positivos de inmediato para acercarse a los puestos de clasificación.

El partido en La Sultana del Norte promete intensidad: Monterrey buscará sacudirse la goleada y reafirmar su candidatura en la Liga MX, mientras que Santos intentará dar un golpe de autoridad para mantenerse con vida en el campeonato.