Chivas: Gobernador de Jalisco destacó la revancha ante Fernando Gago y al juvenil Samir Inda

Este viernes el Estadio Akron se convirtió en un Espacio Cardioprotegido, distinción avalada por el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) del Gobierno de Jalisco.

El presidente de Chivas y del Estadio Guadalajara, Amaury Vergara, en compañía de Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, fueron los encargados de develar la placa en donde se reconoce al club y al inmueble por dicha distinción.

Chivas ganó su último partido de Liga MX | Imago7

Gran victoria ante los Rayos

Durante el evento, Pablo Lemus no dejó escapar la oportunidad para destacar la victoria de Chivas sobre el equipo de Fernando Gago, además de destacar el tanto de Samir Inda, el juvenil que debutó aquella noche en el duelo ante Necaxa.



"Felicitar el 3-1 al Necaxa y el tercer gol, que fue extraordinario. ¿Cómo se llama? Samir, qué golazo metió. Qué bárbaro y hay que decirlo, sí es una bonita revancha, yo sí lo voy a decir como Chiva, una bonita revancha; el que entendió, entendió", señaló.

Gago dejó a Chivas hace un par de torneos | Imago7

El Estadio Akron ahora es un espacio cardioprotegido

La certificación como Espacio Cardioprotegido representa un paso más en el establecimiento de un entorno confiable y responsable, donde cada aficionado pueda disfrutar del futbol con la tranquilidad de que su bienestar está respaldado por infraestructura y personal capacitado de primer nivel.



“Cada acción que hacemos desde el grupo que encabezo tiene objetivos como inspirar a México y elevar la calidad de vida de las personas. Este trabajo en equipo será el que convertirá a Guadalajara y al Estadio AKRON en las mejores sedes del Mundial 2026”, aseguró Amaury Vergara.

Final del evento con los dos protagonistas | Captura

La casa de Chivas no solo se consolida como uno de los recintos deportivos más modernos de Latinoamérica, sino también como un lugar que prioriza la seguridad integral de los asistentes, al estar preparado para responder de manera inmediata y eficiente ante cualquier emergencia médica.

“Este es un estadio preparado para cualquier situación de emergencia, no solo en equipo, sino también en la preparación de la gente”, añadió Pablo Lemus.

Inda debutó con gol en Liga MX | Imago7