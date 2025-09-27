¡Ofrecen recompensa! Juárez pide ayuda de aficionados para encontrar cartera de Guilherme Castilho

Una vez más, la Liga MX, vivió uno de sus momentos más inverosímiles, ahora gracias a una desafortunada situación del jugador de Juárez, Guilherme Castilho, quien en el transcurso del día del juego de Bravos FC vs León, perdió su carretera, misma en la que cargaba documentos importantes.

Guilherme Castilho en el juego vs León I IMAGO7

Juárez pidió ayuda

Luego de que el jugador informará a sus compañeros y al club sobre su complicada situación, tomaron cartas en el asunto y decidieron pedirle ayuda la gente de Juárez para encontrara la cartera, pero no solo eso, el club también afirmó que quien haga entrega del artículo, esté recibirá un recompensa.

Según cuentan el club y el jugador, la billetera pudo haberse extraviado en alguna parte de la zona de Puente Libre en Ciudad Juárez, área aledaña al Puente Internacional Córdova-Américas, el cual conecta México con El Paso, Texas, y se distingue por su historia ligada a la antigua Isla de Córdoba y la colonia agrícola que se asentó en ella.

El comunicado emitido por el club en redes sociales, confirmó la importancia de los documentos que vienen en ella, por lo que la gente ya comenzó a especular que se deben de tratar de papeles como la VISA y alguna otras identificaciones oficiales del jugador de Bravos.

Comunicado de Juárez sobre el tema de Castilho I IG:@fc_juarez

¿Qué ofrece Juárez a cambio de la cartera?

En el comunicado ofrecido por Juárez, se hace énfasis en que se otorgará una recompensa a quien devuelva la billetera, aunque no especificaron qué sería, pero podría tratarse de algo ligado al club, por lo que muchas personas en los comentarios comenzaron a mostrar interesadas por ayudar.

Además de eso, un sector de fanáticos del club ya comenzó a hacer trabajos de búsqueda en las zonas específicas, además de solicitar a los demás seguidores del equipo de la frontera se pongan a ayudar al jugador.

Equipo de Juárez FCI IMAGO7

Momentos semi amargos para Castilho

Pese a la dura situación con su documentación, el jugador brasileño, Guilherme Castilho, horas antes de lo ocurrido, acaba de vivir un gran momento futbolístico, esto luego de ser parte de la victoria de Juárez ante los Esmeraldas de León, en un sorpresivo marcador de 2-0.

Castilho y Juárez consiguieron tres puntos de oro de cara al cierre del Apertura 2025, por lo que la victoria ante la Fiera, no solo tuvo un impacto anímico positivo en el equipo, sino que los acercó a la zona de calificación, desfilando momentáneamente en la sexta posición del campeonato.

Guilherme Castilho con Bravos I IMAGO7