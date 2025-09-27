Chivas utilizará dos camisetas diferentes ante Puebla; ¿Qué dice el reglamento?

Tras la polémica generada en el partido ante Necaxa, Chivas se quiere olvidar de problemas y ante Puebla, el Rebaño decidió que utilizará dos camisetas diferentes y evitar cualquier malentendido.

Inda en acción | IMAGO7

¿Por qué Chivas utilizará dos camisetas distintas ante Puebla?

En el Chivas vs Necaxa, Samir Inda brilló con un golazo, pero los aficionados se percataron de que en su camiseta tenía el patrocinio de Caliente, sitio de apuestas. Pero por la edad del joven canterano, la situación fue señalada.

Y es que, por recomendación, los jugadores menores de edad no pueden llevar publicidad de casinos. Por ello, Chivas decidió que su canterano usará una playera diferente, con el patrocinio de 'Caliente Ayuda'.

Este patrocinio ya lo utiliza Gilberto Mora, joya en el mediocampo de Xolos. La modificación es para anunciar la fundación de Caliente y evitar los problemas con la casa de apuestas y el tema de los jugadores menores de edad.

Inda con Chivas | IMAGO7

Esto dice el reglamento sobre utilizar dos camisetas diferentes

Cabe señalar que utilizar dos camisetas distintas con respecto al patrocinio no va en contra del reglamento de la Liga MX, y de esa forma, Chivas evitará señalamientos y polémicas generadas en el duelo frente a Necaxa.

¿Chivas recibió sanción?

La Federación Mexicana de Futbol no sancionó a Chivas, pese a que la Secretaria de Salud y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) solicitaron que en categorías menores no se utilizaran patrocinios de bebidas alcohólicas y casas de apuestas.

Sin embargo, todo se trata de una recomendación y de acuerdo a ello, no es una falta al reglamento. Los equipos pueden decidir si utilizarlos o no, pero Chivas optó por evitar que sus futbolistas menores de edad los porten.

Con esta decisión, el club rojiblanco busca mandar un mensaje de responsabilidad social y reforzar la idea de proteger a sus jóvenes talentos; al mismo tiempo cuidar su imagen frente a la afición y los organismos reguladores.

Festejo de Inda | IMAGO7



