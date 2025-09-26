Chivas se 'burla' de suspensión de su juego ante Puebla por lluvia

La Jornada 11 del Apertura 2025 no tuvo el mejor inicio, ya que apenas el segundo partido del fin de semana se ha tenido que posponer debido a situaciones climatológicas adversas. Puebla vs Chivas cambia de fecha al no poderse jugar en el horario que se tenía planeado, quedando la fecha todavía dentro del último fin de semana de septiembre.

Ante la extraordinaria situación, Chivas ya ha expresado en sus redes sociales su pensamiento al respecto, pues durante toda la noche, el mismo equipo rojiblanco dio muestras evidentes de no querer jugar el encuentro este viernes por la noche.

El Estadio Cuauhtémoc será la sede del cotejo un día después | Imago7

¿Entonces cómo queda?

Mediante su cuenta de X en inglés, Guadalajara se 'burló' de lo que está pasando en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc, ya que la situación no solamente consta de la suspensión del duelo, también toma en cuenta que Puebla estaba forzando de cierta manera para que el partido se disputara, con una negativa evidente por parte del cuadro rojiblanco.

Lo que Chivas publicó fue un meme de un letrero colocado afuera de un local, en el cual se puede leer: "Se les informa que a partir de día Lunes 22 de enero hasta el día 31 de enero. Gracias", lo cual da por entendido que no había un mensaje claro con respecto a la resolución final de cómo se jugaría el partido de la Jornada 11.

Mensaje de Chivas en redes | Captura

¿Cuándo se jugará el partido?

La Liga MX ha tomado una decisión, el partido de la undécima jornada tendrá lugar a menos de 24 horas después de la fecha en la que inicialmente se tenía previsto, es por eso que el encuentro se jugará el sábado 27 de septiembre, de igual manera en el Estadio Cuauhtémoc, pero con un horario diferente, pues se llevará a cabo a las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

La decisión final se ha tomado después de muchas complicaciones, pues el cuadro poblano sí quería jugar el partido sin importar lo que pasara, incluso después de que las pruebas de los árbitros demostraban que el balón no botaba ni rodaba; por su parte, Chivas se rehusaba siquiera a salir a calentar, pues tanto el preparador físico como el kinesiólogo creían que era mala idea, por lo que sería mejor evitar alguna lesión.

Chivas no quería jugar en malas condiciones | MexSport

Cambio de planes

Chivas es el equipo 'más afectado' de la noche, pues desde antes de llegar al estadio ya tenían contemplado hacer un viaje privado inmediatamente después de que terminara el duelo, para así poder llegar lo más pronto posible de regreso a Guadalajara; sin embargo, con el partido reprogramado de manera oficial, el Rebaño tuvo que cambiar de manera obligada todo el itinerario, posponiendo de igual forma el viaje que tendrán que hacer después de conocer el resultado del partido.

Al terminar el encuentro en su nuevo horario, Puebla tendrá una semana para preparar su siguiente compromiso, pues jugará el sábado 4 de octubre ante Querétaro; mientras que Chivas tendrá un día más, ya que su partido será ante Pumas el domingo 5 del mismo mes.

Comunicado oficial | Captura