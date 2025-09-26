¡Bravísimos! Juárez consigue su segunda victoria consecutiva tras vencer a León en casa

Los Bravos de Juárez han aprovechado de gran manera la jornada doble del Apertura 2025 con dos victorias consecutivas, además de haber conseguido ambas en casa. Su más reciente 'víctima' ha sido León, quienes no pudieron vulnerar el arco rival, dejando la posibilidad de que los locales sacaran el resultado en su estadio.

La Fiera incluso terminó con un jugador menos debido a la expulsión de uno de sus defensas que ya mostraban total desesperación en el final del compromiso disputado en el Olímpico de Juárez.

Juárez se mete a zona de Liguilla directa | MexSport

¡Bravos no, Bravísimos!

La primera parte fue totalmente de menos a más, pues en los primeros minutos del juego, parecía que los dos equipos darían un partido bastante cerrado, que incluso podría dar un resultado igualado; sin embargo, con el paso de los minutos la situación cambió por completo, pues rumbo a la 'agonía' del primer tiempo, los juarenses llegaron de manera contundente al área, consiguiendo un penal a favor.

Dicha pena máxima tuvo que ser revisada y posteriormente confirmada por el árbitro del juego, Mario Terrazas Chávez, quien no dudó en otorgar la pena máxima a los locales, misma que fue cobrada de gran manera por el colombiano Oscar Estupiñán, engañando al portero García con un tiro potente de pierna zurda, ejecutado completamente al otro lado del lance del guardameta.

Estupíñán abrió el marcador vía penal | MexSport

Ya en el segundo tiempo, León trató de oponer resistencia, buscando llevar el partido a un empate que les permitiera pelear el resultado y, por ende, subir un poco en la clasificación; desafortunadamente para ellos, todo se fue hacia abajo cuando por la banda derecha, apareció una nueva jugada en ofensiva por parte de los juarenses, misma que terminó en un centro que fue rematado dentro del área, pero al mismo tiempo entregando un rebote que 'Puma' Rodríguez remató de cabeza, consiguiendo el segundo gol del encuentro.

Aunque eso no sería todo en contra de los visitantes, pues además de haber recibido algunos ataques más por parte del equipo de los Bravos, en el minuto 83, Stiven Barreiro hizo una fuerte falta cercana a la banda, causando una falta, pero el árbitro Terrazas decidió expulsarlo ya que los reclamos y gritos del central fueron equivocados y previamente ya había sido amonestado.

El árbitro tuvo un papel importante en el juego | MexSport

¿En qué posición quedan los equipos después del juego?

Con su segunda victoria consecutiva y habiendo aprovechado la doble jornada al máximo, los Bravos de Juárez ahora se ubican en la sexta posición con 18 puntos, solo uno por debajo de Tigres que en quinto y aún dentro de un lugar de clasificación directa a Liguilla. Su siguiente duelo será el próximo 3 de octubre cuando visite a Atlas en el Estadio Jalisco.

Por parte de León, con esta nueva derrota caen al lugar diez con 12 unidades, casualmente seis debajo de Juárez, quienes cosecharon esa misma cantidad en una semana; León en su compromiso de Jornada 12 recibirá al vigente campeón, Toluca, quienes vienen de una inercia positiva sumamente importante.

Bravos completa una gran semana | MexSport