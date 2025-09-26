Cruz Azul manda representante a blindar a sus jugadores al Mundial Sub-20

La Copa del Mundo Sub-20, que se llevará a cabo en Chile, está cerca de comenzar y la actividad de la Selección Mexicana vivirá su primer encuentro ante Brasil, con varios seleccionados celeste en la convocatoria.

Cruz Azul, equipo de la Liga MX que más jugadores convocados tiene a esta selección, ha mandado a un representante a Chile con la intención de darle apoyo institucional a sus jugadores, además de aprovechar el viaje para “blindar” a sus jugadores ante posibles ofertas del futbol extranjero, así lo informó en sus redes sociales Carlos Ponce de León.

Cruz Azul quiere blindar a sus jóvenes futbolistas | MEXSPORT

El equipo celeste aporta a cuatro jugadores a este combinado, donde resaltan Amaury Morales y Mateo Levy, siendo el equipo de la Liga MX que más futbolistas tiene en el viaje a Chile.

Recordemos que, recientemente, se habría confirmado que el Manchester United le “ha echado el ojo” a Gilberto Mora (futbolista de los Xolos de Tijuana) por lo que Cruz Azul no quiere repetir la historia de lo que ocurrió con Rodrigo Huescas.

Cruz Azul quiere blindar a sus jóvenes futbolistas | MEXSPORT

Cuándo debuta México en el Mundial

La Selección dirigida por Eduardo Arce debutará en el mundial de la categoría el próximo domingo 28 de septiembre, el combinado mexicano arrancará su participación frente a su similar de Brasil, que no contará con Endrick por lesión.

El miércoles 1 de octubre, México jugará ante España y cerrarán la actividad del grupo ante Marruecos, este juego se disputará el próximo sábado 4 de octubre.

En caso de que México no califique a la siguiente ronda, estos jugadores estarían disponibles para Nicolás Larcamón hasta el partido contra América, el cual se jugará el próximo 18 de octubre.

Cruz Azul quiere blindar a sus jóvenes futbolistas | MEXSPORT