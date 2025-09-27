Carlos Salcedo regresa a la actividad con Rayados tras casi 10 meses de ausencia

El defensor mexicano debutó con el cuadro de la Sub-21 en busca de regresar con el primer equipo

Carlos Salcedo regresa a la actividad con Rayados tras casi 10 meses de ausencia
Carlos Salcedo en su regreso | @oncediariomx
REDACCIÓN RÉCORD
27 de Septiembre de 2025

Uno de los fichajes que sorprendió a todos los aficionados de Rayados de Monterrey el semestre pasado fue el de Carlos Salcedo. El defensor mexicano llegó a La Pandilla tras un par de buenos semestres con Cruz Azul y Juárez, sin embargo, una lesión de ligamento cruzado lo alejó de su debut con los regios.

Para fortuna del 'Titán' y de la fanaticada regiomontana, el defensor de 31 años volvió a la actividad, aunque para el conjunto Sub-21 de La Pandilla. Salcedo tuvo una participación de algunos minutos en el duelo de Rayados ante Santos Sub-21, el cual terminó con victoria de los de Torreón.

Carlos Salcedo | IMAGO7
Carlos Salcedo | IMAGO7

El propio Salcedo festejó su regreso en redes sociales, en las cuales mostró su entusiasmo por volver a estar en un terreno de juego. "¡Volvimos a jugar! Que linda sensación. Vamos la Raya".

Participación de Roberto de la Rosa

El delantero mexicano, Roberto de la Rosa, también tuvo un par de minutos en el encuentro de la Sub-21. El exjugador de Pachuca no ha podido ser del agrado de Domènec Torrent, pese a su gran participación en el Mundial de Clubes.

Roberto de la Rosa | IMAGO7
Roberto de la Rosa | IMAGO7

En el Apertura 2025, De la Rosa disputó un total de cuatro partidos, en los cuales no anotó o dio alguna asistencia. El jugador compite en la posición con Germán Berterame, quien no soltará fácilmente la delantera de La Pandilla.

Carlos Salcedo | IMAGO7
Carlos Salcedo | IMAGO7

¿Cuándo fue el último partido oficial de Carlos Salcedo?

El defensor tuvo su último partido en Enero de 2025, cuando aún era jugador de los Bravos de Juárez. El exjugador de Tigres, Chivas y demás fue titular en el encuentro ante Mazatlán de la Jornada 1, el cual terminó con un empate a un gol.

Carlos Salcedo estuvo en la banca en el encuentro ante América de Liga MX, sin embargo, no fue considerado por el entrenador catalán. Ahora, es cuestión de tiempo para que el exseleccionado vuelva al primer equipo y haga su debut oficial con Monterrey.

Rayados Sub-21 | @Rayados
Rayados Sub-21 | @Rayados

TE PUEDE INTERESAR

Joya de Chivas en problemas legales

Chivas | 27/09/2025

Familia de joya de Chivas en problemas legales
¿En la cuerda floja? Eduardo Berizzo comenta sobre su continuidad en León

León | 27/09/2025

¿En la cuerda floja? Eduardo Berizzo comenta sobre su continuidad en León
Toluca anuncia renovación de sus figuras con divertido video

Toluca | 27/09/2025

Toluca anuncia renovación del Turco Mohamed y tres de sus figuras
Te recomendamos
Eduardo Berizzo deja de ser entrenador de León
Futbol
Liga MX
Rayados de Monterrey

LO ÚLTIMO

 