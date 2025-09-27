Carlos Salcedo regresa a la actividad con Rayados tras casi 10 meses de ausencia

Uno de los fichajes que sorprendió a todos los aficionados de Rayados de Monterrey el semestre pasado fue el de Carlos Salcedo. El defensor mexicano llegó a La Pandilla tras un par de buenos semestres con Cruz Azul y Juárez, sin embargo, una lesión de ligamento cruzado lo alejó de su debut con los regios.

Para fortuna del 'Titán' y de la fanaticada regiomontana, el defensor de 31 años volvió a la actividad, aunque para el conjunto Sub-21 de La Pandilla. Salcedo tuvo una participación de algunos minutos en el duelo de Rayados ante Santos Sub-21, el cual terminó con victoria de los de Torreón.

Carlos Salcedo | IMAGO7

El propio Salcedo festejó su regreso en redes sociales, en las cuales mostró su entusiasmo por volver a estar en un terreno de juego. "¡Volvimos a jugar! Que linda sensación. Vamos la Raya".

Participación de Roberto de la Rosa

El delantero mexicano, Roberto de la Rosa, también tuvo un par de minutos en el encuentro de la Sub-21. El exjugador de Pachuca no ha podido ser del agrado de Domènec Torrent, pese a su gran participación en el Mundial de Clubes.

Roberto de la Rosa | IMAGO7

En el Apertura 2025, De la Rosa disputó un total de cuatro partidos, en los cuales no anotó o dio alguna asistencia. El jugador compite en la posición con Germán Berterame, quien no soltará fácilmente la delantera de La Pandilla.

Carlos Salcedo | IMAGO7

¿Cuándo fue el último partido oficial de Carlos Salcedo?

El defensor tuvo su último partido en Enero de 2025, cuando aún era jugador de los Bravos de Juárez. El exjugador de Tigres, Chivas y demás fue titular en el encuentro ante Mazatlán de la Jornada 1, el cual terminó con un empate a un gol.

Carlos Salcedo estuvo en la banca en el encuentro ante América de Liga MX, sin embargo, no fue considerado por el entrenador catalán. Ahora, es cuestión de tiempo para que el exseleccionado vuelva al primer equipo y haga su debut oficial con Monterrey.

Rayados Sub-21 | @Rayados