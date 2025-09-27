¿En la cuerda floja? Eduardo Berizzo comenta sobre su continuidad en León

León perdió su último partido de Liga MX ante Juárez, por lo que sumó su cuarto partido sin conocer la victoria. El conjunto de Eduardo Berizzo nunca se pudo encontrar en el campo, por lo que las críticas volvieron con el entrenador argentino, quien comentó acerca de su continuidad.

"Después de un partido en el que uno debe analizar las cosas, no es bueno explayarse en ese sentido, ni tomar decisiones en caliente. Pensaremos y que sea lo mejor para León. Mi idea siempre ha sido lo mejor para León y la mantengo", comentó el argentino.

Berizzo | IMAGO7

El penal lo cambió todo

El estratega argentino también agregó sobre el penal que sufrió su equipo ante los Bravos, el cual señaló que cambió todo. Berizzo comentó que León no jugó mal, pero las cuestiones arbitrales no ayudaron.

"Teníamos la idea de agruparnos, jugar con orden, salir a la contra. Teníamos espacios, lo logramos en dos o tres oportunidades, pero el penal nos hace cambiar de plan. No creo que haya sido penal, pero esto del VAR para qué referirse", agregó.

¿Respaldo del grupo?

De igual forma, el entrenador exclamó el respaldo por parte de los jugadores y la directiva, razón por la que se siente respaldado por los suyos. Aunque, su continuidad no es un hecho por sus resultados llenos de altibajos.

"Siempre han tenido una actitud, una entrega, un compromiso conmigo, con el cuerpo técnico, con el club. Fuera de toda duda, podemos jugar mal, pero en cuanto a la actitud, mi agradecimiento para los jugadores porque siempre han dado la cara por su entrenador y su camiseta", aseveró.

Próximos compromisos de León

El conjunto de La Fiera tendrá un partido complicado ante el actual Campeón del futbol mexicano, Toluca. León recibirá a los mexiquenses en el Nou Camp, que al momento marchan como el segundo lugar general.

En los últimos dos partidos de León, el conjunto sumó solamente un punto. El empate que consiguió fue ante Mazatlán, aunque en dicho partido, el cuadro de Berizzo dejó escapar una ventaja de dos goles.

