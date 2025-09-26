Puebla vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el partido reprogramado de la J11 del Apertura 2025 de la Liga MX?

El clima nuevamente ha complicado un partido de Liga MX, esta vez con una lluvia torrencial en el Estadio Cuauhtémoc que no ha permitido que el encuentro se pueda llevar a cabo en el día que se tenía previsto; sin embargo las autoridades han escogido una nueva fecha y el compromiso no tendrá un gran cambio de acuerdo con lo planeado.

Con intenciones de que la cancha del estadio poblano se recupere de la mejor manera posible, la nueva fecha y horario se separan un poco de las primeras, pero de igual forma se acomodarán en el primer turno de la fecha sabatina.

El Estadio de Puebla recibirá el partido un día después | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos a la reprogramación de la Fecha 11?

Puebla hizo todo lo posible porque el partido se jugara el mismo viernes sin tener éxito alguno, de hecho algunos de sus jugadores ya habían salido al terrenos de juego a calentar cuando los árbitros y autoridades correspondientes dijeron que el campo no estaba en condiciones. El cuadro camotero busca salir del último lugar de la tabla.

Desde el lugar 18, La Franja ha visto cómo sus rivales 'se escapan' con victorias que los acercan de cierta manera a una mejor zona que les permita clasificar en un futuro. Una sola victoria, dos empates y siete derrotas es con lo que Puebla se mantiene en el lugar más bajo de la clasificación general, con nueve goles a favor, pero 24 en contra, teniendo la peor diferencia de goleo de todo el campeonato.

Los Camoteros también se preocupan por el tema porcentual, pues el cociente también los tiene como último lugar con 0.7436, dejándolos como el equipo que tendría que pagar la cifra millonaria por 'descender', aunque sea de manera administrativa. Su último partido lo empataron con Pachuca a dos goles, casualmente en el Estadio Cuauhtémoc.

Puebla busca salir del fondo de la tabla | MexSport

Chivas por su parte se negó en la mayoría de la noche a jugar el partido, evitando incluso que sus jugadores saltaran al campo a calentar, generando que los poblanos también regresaran a su vestidor. Los rojiblancos también tuvieron que cambiar la logística de su viaje de regreso, pues antes de todo, ya tenían un vuelo chárter planeado para regresar lo más pronto posible a Guadalajara.

Actualmente Chivas se encuentra en la posición número 11 con once puntos, los cuales los han conseguido después de tres victorias, dos empates y cinco derrotas. El último de sus resultados a favor lo consiguió en el primer duelo de esta fecha doble al vencer a los Rayos del Necaxa 3-1, en el que incluso su canterano Samir Inda metió gol; su última visita en el torneo fue ante las Águilas del América, a quienes vencieron 1-2.

Uno de los jugadores que mejor forma futbolística tiene para los rojiblancos es Armando 'Hormiga' González, quien marcha con cinco goles en la campaña, por lo que empatar al máximo goleador Joao Pedro solamente se podría lograr marcando un hat-trick ante Puebla, pues el brasileño tiene ocho goles en total.

Chivas ganó en casa ante su exentrenador | MexSport

¿Dónde ver el juego reprogramado de la Liga MX?

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Sábado 27 de septiembre Sede: Estadio Cuauhtémoc

Estadio Cuauhtémoc Horario: 5:00 PM (tiempo del centro de México)

5:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Azteca 7, Fox, Caliente TV

El campo tiene un día para mejorar sus condiciones | MexSport