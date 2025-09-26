¡Confirmado! Chivas vs Puebla no se juega hoy; se mueve para el sábado

Un partido que se tenía que jugar este viernes, desde las 21:00 hrs tiempo de la CDMX, se retrasó por casi dos horas, el Puebla vs Chivas que daba cerrojazo al viernes de la jornada 10 en el torneo del Apertura 2025 fue el encuentro en cuestión.

Después de más de 120 minutos, las autoridades de la Liga MX, en coordinación con los equipos, tomaron la decisión de que este encuentro no se juegue este viernes y sea reprogramado para el este sábado, en el mismo inmueble, a las 17:00 hrs.

El Chivas vs Puebla se jugará este sábado | MEXSPORT

El encuentro se vio retrasado por la torrencial lluvia que cayó sobre el césped del Estadio Cuauhtémoc, las autoridades de la Liga MX decidieron esperar para poner la cancha a punto con la esperanza que se jugará, aunque conforme fue pasando el tiempo, el clima complicó más la situación.

Tanto los equipos como los comisarios de la Liga, buscaron la forma en la que el partido se pudiera llevar a cabo, pero, por la hora, se decidió que el juego se moviera al día de mañana, para evitar problemas con el reglamento.

El Chivas vs Puebla se jugará este sábado | MEXSPORT

¿Por qué no se jugó el partido este viernes?

El reglamento de la Liga MX dice que ningún juego se puede disputar después de las 23:00 hrs, a menos de que sea causas de fuerza mayor, como este no es el caso, el juego puede moverse para el sábado.

El artículo 35 del reglamento de la Liga MX aclara que los juegos del futbol mexicano no pueden empezar antes del medio día y que tampoco se pueden jugar después de la 11 de la noche.

Este es el comunicado de la Liga MX | @LigaBBVAMX

La Liga confirmó el cambio

Basándose en los artículos 41 y 42 del reglamento de competencia de la Liga MX, este encuentro si fue retrasado por causas de fuerza mayor, por lo que se podrá reprogramar dentro de las 24 horas siguientes, así lo confirmó el organismo rector del futbol mexicano mediante un comunicado en las redes sociales de la Liga.