Familia de joya de Chivas en problemas legales

El Apertura 2025 ha visto surgir a Santiago Sandoval como una de las nuevas figuras de Chivas, donde se ha convertido en uno de los jugadores más destacados y aclamados por la afición rojiblanca.

Aunque su talento lo ha puesto en la mira de todos, el joven futbolista también carga con la polémica por el historial de su padre, Alonso “Negro” Sandoval, exjugador que dejó las canchas en medio de problemas personales y económicos.

Santiago Sandoval | IMAGO7

¿Cuál es el problema?

De acuerdo con información de Ignacio “Fantasma” Suárez, el “Negro” Sandoval decidió colgar los botines debido a las demandas alimentarias que recibió en su carrera, lo que terminó afectando su estabilidad profesional y personal.

El propio Fantasma parafraseó a Sandoval padre con una frase que refleja su complicada situación: “Voy a renunciar porque no me alcanza, nada más juego y me quedan como 5 mil pesos”.

Santiago es de los demandantes

Santiago Sandoval es uno de los tres hijos que pidieron el apoyo de manutención por parte de su padre, según cuenta Fantasma Suárez. El joven canterano actualmente se ganó un lugar en las Chivas, por lo que aquella historia sólo quedó como un recuerdo del ayer.

Negro Sandoval | MEXSPORT

Respaldo de afición

Estas palabras, dadas a conocer por Suárez, volvieron a poner en la conversación pública los problemas que enfrentó Alonso Sandoval, justo en el momento en que su hijo Santiago empieza a brillar en la Liga MX.

Para el joven futbolista, estas polémicas familiares no han sido un obstáculo. Al contrario, se ha mostrado decidido a escribir su propia historia, alejada de los problemas que marcaron a su padre en el pasado.

Santiago Sandoval | IMAGO7

La afición del Rebaño ha respaldado a Santiago, reconociendo su esfuerzo y talento dentro de la cancha, al mismo tiempo que entienden la diferencia entre su presente deportivo y las dificultades que vivió el “Negro” Sandoval.

De esta manera, mientras las declaraciones parafraseadas por el Fantasma Suárez evidencian la complicada situación que vivió Alonso Sandoval, su hijo Santiago se enfoca en consolidarse como una de las grandes promesas de Chivas en el Apertura 2025.

Negro Sandoval | MEXSPORT