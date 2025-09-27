América, con noche espectacular de Zendejas, remonta y golea a los Pumas

Remontada azulcrema. Con un autogol de Álvaro Angulo un tanto de José Raúl Zúñiga y doblete de Alejandro Zendejas, América goleó 4-1 a Pumas en el Clásico Capitalino. A pesar de que el Club Universidad Nacional se puso arriba en la pizarra, las Águilas le dieron la vuelta al marcador en un lapso de cuatro minutos, para así ‘hundir’ más a los comandados por Efraín Juárez en este Apertura 2025.

En la primera parte, ningún equipo lograba imponer condiciones, sin embargo, Alejandro Zendejas empezaba a mostrarse como el jugador más determinante en ataque para las Águilas. Primero, luego de un centro de Allan Saint-Maximin, fue el extremo quien remató de cabeza, pero el balón fue directo a las manos de Keylor Navas. Unos instantes después, un trazo largo, Zendejas quedó mano a mano frente al arquero tico, pero no logró definir.

Pumas cayó goleado ante América | MEXSPORT

Y al 33’, a pesar de no haberse acercado al arco o haber generado alguna opción de peligro, el equipo visitante se puso arriba en el marcador. Tras un trazo desde atrás de media cancha, Sebastián Cáceres intentó rechazarlo, pero resbaló y la esférica le quedó a Jorge Ruvalcaba, quien logró definir de manera correcta ante Luis Ángel Malagón para así poner el 0-1.

Tras esto, las Águilas comenzaron a tener oportunidades manifiestas de gol, pero Keylor Navas comenzó a convertirse en figura del encuentro, pues al menos atajó dos tiros que iban con destino a portería. Y justo antes de finalizar los primeros 45 minutos, Efraín Juárez fue expulsado tras salirse de su zona técnica para reclamarle al árbitro central, César Ramos.

Pumas cayó goleado ante América | MEXSPORT

Y ya en la segunda parte, América se fue encima de Pumas y tras dos atajadas de Keylor, finalmente llegó el empate. Luego de un centro de Saint-Maximin, el arquero tico desvió, sin embargo, el balón le rebotó a Álvaro Angulo y terminó por meterse a su propia portería, para así igualar el encuentro.

Y al 58’, apenas tres minutos después, José Raúl Zúñiga completó la remontada. Tras una jugada colectiva de más de 15 pases, Alejandro Zendejas mandó un trazo a segundo poste, el cual Alexis Gutiérrez recentró con la cabeza para la ‘Pantera’, quien con otro cabezazo mandó el balón al fondo de las redes y puso el 2-1, a pesar del lance de Keylor Navas.

Pumas cayó goleado ante América | MEXSPORT

Y al 72’, ya con la pizarra a su favor, Zendejas capitalizó su gran partido con un golazo. Luego de una asistencia de Saint-Maximin, el ‘10’ de las Águilas sacó un tiro ‘bombeado’ inalcanzable para Keylor, para así inclinar la balanza en favor de América.

Y ya cuando Pumas estaba ‘en la lona’, se señaló penal para el América tras una falta de Rubén Duarte dentro del área. La pena máxima la tomó Zendejas, quien no se intimidó por tener en frente a Keylor Navas, ‘engaño’ al portero costarricense y anotó el 4-1 definitivo para los dirigidos por André Jardine.

Pumas cayó goleado ante América | MEXSPORT