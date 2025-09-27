¡A lo Messi! Golazo de Alejandro Zendejas ante Pumas para confirmar la goleada

América ha ganado el Clásico Capitalino en el Estadio Ciudad de los Deportes con marcador final de 4-1 y una gran actuación del heredero del número 10, Alejandro Zendejas, quien firmó un doblete para consagrarse como el mejor jugador del partido; sin embargo, el primero de esos dos goles fue sin duda alguna el mejor de la noche, generando un recuerdo inmediato a los aficionados al futbol.

Sin haber completado el partido, Zendejas fue ovacionado como el mejor jugador del cotejo tras su salida en los minutos finales del encuentro, con todo el inmueble aplaudiendo lo que fue una actuación para el recuerdo, marcándole doblete a Keylor Navas.

Zendejas fue el héroe del partido | Imago7

La noche de Alejandro Zendejas

A pesar de que el marcador ya era favorable a las Águilas, el equipo de André Jardine no se sentía satisfecho con su actuación, ya que siguió buscando incrementar la ventaja y, en el minuto 73, los azulcremas lograron su objetivo, pues para terminar un ataque a la portería auriazul, Alejandro Zendejas recibió el balón, levantó el rostro y disparó al arco con muy poca potencia y demasiada colocación, venciendo a Navas, quien nada pudo hacer.

De inmediato la afición 'explotó' en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues la ventaja ya era de un par de goles después de que incluso los Pumas se habían adelantado en el marcador con gol de Jorge Ruvalcaba, aunque eso no sería todo lo que el América tendría preparado en el encuentro ante uno de sus máximos rivales.

¡NUESTRO DIEEEEEEZ! 🔟🔥



Alejandro Zendejas con el tercero a nuestro favor 😮‍💨 pic.twitter.com/IJWbg85Sc6 — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025

Para completar una noche mágica, tan solo diez minutos después de su primer gol, el mismo Zendejas fue el encargado de cobrar un penal que César Arturo Ramos otorgó a los locales, siendo el mexicoamericano el jugador derribado; el cobro fue sencillo, parte interna de su perfil zurdo, engañando por completo al guardameta tico y poniendo cifras definitivas en el marcador. Además de completaruna semana redonda, pues de igual manera la victoria ante San Luis se dio por un gol suyo.

Recuerdos de LaLiga

Las redes sociales han reaccionado de manera inmediata ante el primer gol de Alejandro Zendejas, pues al verlo, se puede notar de inmediato la similitud con uno de los goles más famosos de Lionel Messi, cuando jugaba para Barcelona en un partido en contra del Real Betis tras un pase de Ivan Rakitic.

Messi junto a Suárez y Vidal en la temporada 2018-2019 | MexSport

Casualmente, en aquel partido de Messi en la temporada 2018-2019, también tuvo una noche para el recuerdo anotando un hat-trick en el Estadio Benito Villamarín, completando un resultado 1-4 con un gol más de su compañero hoy en día en el Inter de Miami, Luis Suárez, quien asistió al argentino para uno de sus goles de aquella noche de 2019.

La afición del América se ha mostrado más que contenta y emocionada con la actuación de Zendejas en el Clásico Capitalino, mencionando a modo de broma en redes que este día será recordado como el momento cuando el norteamericano jugó como Cuauhtémoc Blanco, pero de manera más seria, los aficionados realmente creen que este partido ha consagrado por completo a Alejandro Zendejas como una de las leyendas del equipo en toda su historia.

Noche redonda para el americanismo | Imago7