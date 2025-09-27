Uno de los juegos que se tachan en el calendario de la Liga MX es el América vs Pumas, duelo correspondiente a la Jornada 11 y que con solo unos minutos disputados ya dio de qué hablar, incluyendo un susto para los americanistas debido a un problema con su refuerzo francés.

Duelo América vs Pumas I IMAGO7

¿Qué le pasó a Maximin?

Con todo y una lluvia intensa, el duelo entre capitalinos comenzó según lo establecido, sin embargo, la cancha del Estadio Cuidad de los Deportes mostró un poco de daño debido al clima, ya que si bien cuenta con un gran drenaje, la lluvia de casi dos horas si afectó algunas zonas del juego, lo cual casi se vuelve factor.

Maximin vs Pumas I IMAGO7

Apenas al minuto uno, un pase de Borja hacia el costado izquierdo que cubre Allan Saint-Maximin, saco el suspiro de más de uno en el campo, ya que durante su búsqueda del balón, el tobillo derecho del jugador se venció un poco, lo que provocó que el jugador mostrará gestos de dolor y cojeara un para de minutos.

Luego de caminar un poco por la cancha y probar su tobillo, Maximin pudo caminar de manera normal, incluso solo unos momentos después, fiel a su estilo, intentó hacer un regate en la zona del equipo Universitario y no se vio con algún problema, por lo que todo quedó en un susto.

Jornada 11 de la Liga MX I IMAGO7

En busca de su primer clásico

Desde su llegada al nido de Coapa, el jugador francés de 28 años, demostró conectar con la afición del América, no solo por su juego atractivo dentro del terreno de juego, sino por la actitud que muestra semana tras semana, llegando incluso a interactuar en sus redes sociales con el público.

Maximin tuvo un comienzo de ensueño, ya que en su debut ante los Rojinegros del Atlas, logró anotar, posteriormente en el duelo ante Pachuca repitió la dosis, por lo que ya era de los favoritos del equipo.

Pese a su gran nivel futbolístico y su conexión con la afición, a Allan Saint-Maximin aun le falta algo muy importante, ganar su primer clásico con la camiseta amarilla, por lo que el duelo ante los Pumas podrá ser una oportunidad importante para obtener su anhelado triunfo.

Maximin con América I IMAGO7