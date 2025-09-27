¡A lo Atlas! Los Rojinegros terminan su malaria y se impone 3 a 2 ante el Necaxa

Se acabó la malaria. Atlas venció 3 a 2 a Necaxa en la cancha del Estadio Jalisco; el conjunto Rojinegro obtuvo su segundo triunfo en el campeonato, después de una seguidilla de nueve encuentros sin victoria.

Gol de Atlas vs Necaxa I IMAGO7

Los Zorros se reencontraron con el triunfo gracias a la aportación de Diego González en la parte final del partido. Con esta victoria, Diego Cocca obtuvo sus primeros tres puntos en su regreso al futbol mexicano en su segunda etapa con Atlas.

Atlas fue mejor en el inicio del encuentro, por lo que el primer gol del encuentro llegó a los diez minutos. Gustavo Ferrareis envió un centro al área que fue aprovechado por Mateo García para colocar el 1 a 0 en el marcador, convirtiendo una locura en la cancha del Estadio Jalisco.

Empate de Necaxa 1-1 I IMAGO7

Cuando Atlas mostraba su mejor versión en el terreno de juego, llegó el gol del empate para el cuadro del Necaxa. En un tiro de esquina, Camilo Vargas atajó un remate de cabeza; sin embargo, dejó el balón para Tomás Jacob, quien aprovechó el rebote e igualó el encuentro.

El gol del equipo visitante cayó como balde de agua fría, motivo por el cual Atlas tuvo que remar contra corriente y, a través de una genialidad, llegó el tanto que colocó en ventaja al cuadro local.

En un centro por el costado derecho, Gustavo Ferrareis envió un centro preciso para Uros Durdevic, quien con un fantástico remate de cabeza cruzado, venció al arquero del Necaxa para colocar al frente a los suyos.

Ya en la parte complementaria, Necaxa igualó de nuevo los cartones para meterse de lleno en el juego. Franco Rossano asistió a Diber Cambindo, quien no perdonó y apreció para colocar el 2 a 2 en el marcador, silenciando la cancha del Estadio Jalisco.

Jornada 10 de la Liga MX I IMAGO7

El conjunto hidrocálido mostró una mejor versión y, con un Camilo Vargas exigido y un disparo al poste, Atlas se salvó de irse abajo en el encuentro, manteniendo un ambiente de suspenso en el Jalisco.

Cuando el encuentro iba a terminar, Diego González realizó una gran jugada con Matías Cóccaro, quien entró enchufado. El paraguayo ingresó al área y se fue llevando rivales hasta ser derribado, por lo que se sancionó el penal, por lo que él mismo pidió la pelota y cobró de gran manera para cerrar el marcador con el 3 a 2 final.

Empate de Atlas vs Necaxa 2-2 I IMAGO7