Anthony Martial tendrá su primera titularidad con Rayados en Liga MX

Anthony Martial, delantero que llegó a México procedente del AEK de Atenas del futbol griego, tuvo sus primeros minutos en la Liga MX frente a las Águilas del América y, después, vio acción contra Toluca.

A pesar de tener minutos, este sábado, Domènec Torrent decidió que el delantero, que también jugó en equipos como el Manchester United y el Sevilla, viva su primera titularidad en el futbol mexicano.

Martial tendrá su primera titularidad con Rayados | IMAGO7

Después de casi 50 minutos con Rayados, Martial no ha podido estrenarse en la Liga MX, y este sábado, que compartirá el ataque regiomontano con el mexicoargentino Germán Berterame, se espera que el francés pueda hacerse presente en el marcador.

Rayados ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota en los últimos dos juegos, y quieren volver a la senda del triunfo contra uno de los peores equipos del campeonato nacional.

A buscar el liderato

Si el conjunto de Torrent gana esta noche, Rayados dormiría como súper líder del Apertura 2025, recordando que Cruz Azul juega el próximo domingo, aunque Toluca sí tiene su partido este sábado, ante Mazatlán en el Nemesio.

La titularidad de Martial se debe a la baja por lesión de Sergio Canales, que fue sometido a una operación por una lesión en el muslo, recordando que el español es el goleador del equipo regiomontano.

