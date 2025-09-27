Sergio Canales es baja para el partido ante Santos ¿Le pesará su ausencia a Rayados?

Sergio Canales no estará disponible para el partido de Rayados frente a Santos, luego de que el club anunciara el jueves que el mediocampista fue sometido a una operación en el muslo posterior derecho. La noticia cayó como un balde de agua fría para la afición, que veía en el español a una de las figuras más consistentes del torneo.

ES EL GOLEADOR DEL EQUIPO

La ausencia de Canales representa un duro golpe para el plantel de Domènec Torrent, ya que se trata del actual goleador del equipo con seis tantos, además de ser uno de los futbolistas más influyentes en el esquema ofensivo. Su capacidad para llegar al área rival y marcar diferencia en momentos clave ha sido fundamental.

Canales será baja por lesión | MEXSPORT

TITULAR EN LA GRAN PARTE DEL TORNEO

El mediocampista ha sido titular en nueve partidos durante el Apertura 2025, sumando un total de 770 minutos sobre la cancha. En ese tiempo no solo se ha hecho presente con goles, sino también con dos asistencias que demuestran su visión y calidad para conectar con sus compañeros.

Vale recordar que Canales ya había presentado molestias en el inicio del torneo. En la jornada 1 frente a Pachuca no pudo participar debido a una lesión muscular en el mismo muslo derecho, situación que encendió las alarmas en aquel momento. Pese a ello, volvió a la actividad y logró consolidarse rápidamente como referente del equipo.

Canales será baja por lesión | MEXSPORT

SU TIEMPO DE RECUPERACIÓN

Ahora, la operación a la que fue sometido genera preocupación, ya que su recuperación podría extenderse más allá de lo esperado, dejando un hueco importante en el ataque regiomontano. Rayados se queda sin su pieza más productiva de cara al arco en un tramo clave del campeonato.

El impacto de su baja no es solo estadístico. Canales ha sido un líder dentro de la cancha, transmitiendo experiencia y personalidad en los momentos de mayor presión. Su ausencia obligará a que otros jugadores den un paso al frente para suplir tanto su aporte ofensivo como su influencia en el vestidor.

Canales será baja por lesión | IMAGO7

La afición, consciente de lo que representa el español para Rayados, espera que su recuperación sea exitosa y que pueda volver lo antes posible para seguir siendo un referente en el torneo. Mientras tanto, el equipo deberá encontrar soluciones rápidas para no resentir en exceso su ausencia.

En conclusión, la baja de Sergio Canales llega en un momento complicado para Monterrey, que lucha por mantenerse en la parte alta de la tabla. Sus seis goles, sus dos asistencias y su peso específico dentro del grupo hacen que su ausencia sea más que notoria, dejando al equipo con el reto de demostrar que puede competir aún sin su máximo referente ofensivo.

Canales será baja por lesión | IMAGO7