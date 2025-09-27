Sergio Ramos y la herida provocada por el 'Choco' Lozano en la victoria de Rayados

El defensor español recibió una patada en el rostro, que le provocó una herida en los minutos finales del partido

Así fue la herida de Ramos tras agresión ante Santos
Álex Martínez
27 de Septiembre de 2025

La mala noche de Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey no se limitó a los abucheos que recibió desde la presentación de las alineaciones ni al gol anulado que pudo cambiar el rumbo del encuentro. 

El capitán español terminó el partido con un corte en la ceja tras un choque con Anthony Lozano en los últimos minutos del duelo ante Santos Laguna.

Cuando el reloj marcaba el 90+5, Ramos disputó un balón con el ‘Choco’ Lozano dentro del área. En la acción, el delantero hondureño impactó con la rodilla en el rostro del defensa, provocándole un fuerte sangrado. 

De inmediato, el histórico central cayó al césped y fue atendido por el cuerpo médico de Rayados, que le colocó una venda para detener la hemorragia y permitirle concluir el compromiso.

 

 

El que no pudo terminar el partido fue Lozano, ya que el árbitro consideró la jugada como imprudente y lo expulsó con roja directa. 

Santos se quedó con 10 hombres cuando el partido estaba prácticamente definido y el marcador favorecía 1-0 a Monterrey, en un duelo donde el tanto de Ramos —que pudo significar mayor tranquilidad para los locales— había sido invalidado previamente.

Rayados vuelve a la senda del triunfo

Después de caer goleados frente a Toluca y de empatar ante América, los Rayados de Monterrey volvieron a ganar en lo que fue el primer partido de Anthony Martial como titular en la institución regiomontana.

El cuadro regiomontano visitará a los Xolos de Tijuana en la jornada 11 del futbol mexicano, aun con la victoria, los dirigidos por Domènec Torrent terminarán en la segunda posición de la tabla, luego de la victoria de Toluca ante Mazatlán.

Rayados vuelve al triunfo | IMAGO7
