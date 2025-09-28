¡Alexis para rato! Vega confirmó la extensión de contrato con Toluca

Alexis Vega, pieza clave en el campeonato de los Diablos Rojos del Toluca, extendió su contrato con el equipo mexiquense, haciéndolo oficial mediante sus redes sociales.

El extremo mexicano, que ha tenido un rendimiento notable en su regreso a la capital mexiquense, posteó en sus redes una foto con su familia mientras plasma su firma en el contrato con Toluca.

Toluca anuncia renovación de sus figuras | Toluca

"Familia Vega para rato, afortunado de seguir en el club de mi vida por muchos años más. Te amo Toluca", fue el mensaje que compartió Vega en sus redes sociales.

Desafortunadamente, para los aficionados choriceros, el club mexiquense no dio a conocer el tiempo de la extensión de Alexis Vega, que regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente, tras un paso por las Chivas Rayadas del Guadalajara

Alexis Vega | IMAGO7

Toluca no solo renovó a Vega

Los Diablos Rojos de Toluca, además de confirmar la renovación de Alexis Vega, también anunció las renovaciones de Antonio Mohamed, de Jesús Ángulo y de Marcel Ruiz, todos fundamentales en el equipo choricero.

Al igual que con Vega, el club no dio a conocer más detalles sobre las renovaciones de estos tres miembros del cuadro de Toluca.

Marcel Ruíz | IMAGO7