¡Alexis para rato! Vega confirmó la extensión de contrato con Toluca

El delantero mexicano confirmó, mediante sus redes sociales, su renovación contractual con el campeón del futbol mexicano

Vega renovó su contrato con Toluca
Vega renovó su contrato con Toluca | MEXSPORT
Marcos Olvera García
28 de Septiembre de 2025

Alexis Vega, pieza clave en el campeonato de los Diablos Rojos del Toluca, extendió su contrato con el equipo mexiquense, haciéndolo oficial mediante sus redes sociales.

El extremo mexicano, que ha tenido un rendimiento notable en su regreso a la capital mexiquense, posteó en sus redes una foto con su familia mientras plasma su firma en el contrato con Toluca.

Toluca anuncia renovación de sus figuras | Toluca
Toluca anuncia renovación de sus figuras | Toluca

"Familia Vega para rato, afortunado de seguir en el club de mi vida por muchos años más. Te amo Toluca", fue el mensaje que compartió Vega en sus redes sociales.

Desafortunadamente, para los aficionados choriceros, el club mexiquense no dio a conocer el tiempo de la extensión de Alexis Vega, que regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente, tras un paso por las Chivas Rayadas del Guadalajara

Alexis Vega | IMAGO7
Alexis Vega | IMAGO7

Toluca no solo renovó a Vega

Los Diablos Rojos de Toluca, además de confirmar la renovación de Alexis Vega, también anunció las renovaciones de Antonio Mohamed, de Jesús Ángulo y de Marcel Ruiz, todos fundamentales en el equipo choricero.

Al igual que con Vega, el club no dio a conocer más detalles sobre las renovaciones de estos tres miembros del cuadro de Toluca.

Marcel Ruíz | IMAGO7
Marcel Ruíz | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Victoria de Toluca ante Mazatlán

Toluca | 27/09/2025

¡El campeón está que arde! Toluca vence 3-1 y es líder absoluto
Toluca anuncia renovación de sus figuras con divertido video

Toluca | 27/09/2025

Toluca anuncia renovación del Turco Mohamed y tres de sus figuras
Paulinho en la goleada de Toluca a Rayados

Toluca | 26/09/2025

‘Quien soy yo para hablar de Ramos’ Paulinho tras el penal del capitán de Rayados
Te recomendamos
¡El campeón está que arde! Toluca vence 3-1 y es líder absoluto
Deportivo Toluca
Liga MX

LO ÚLTIMO

 