¡Oficial! Nacho Ambriz regresa al León como DT

Es oficial. Ignacio Ambriz fue oficializado como nuevo entrenador del Club León para el resto del Apertura 2025, el entrenador mexicano arriba al cuadro Esmeralda en sustitución de Eduardo Berizzo quien decidió poner su renuncia sobre la mesa.

El estratega regresa después de una pausa en carrera, su último equipo fue Santos con quien terminó con pésimos números y dejando al equipo en el último lugar del Apertura 2024 con tan solo una suma de 10 puntos.

Nacho Ambriz con Toluca l IMAGO7

Los números registrados en aquel torneo dejó a Santos con su peor participación, en toda su historia, en un torneo corto y con la incertidumbre hacia el futuro después de varios torneos siendo protagonista en años pasados.

Su presencia en el banquillo lagunero terminó pronto, llegó a inicios de 2024 y se terminó yendo tan solo nueve meses después con un total de 31 encuentros disputados siendo una de sus peores participaciones como director técnico.

Nacho Ambriz con Santos l IMAGO7

Segunda etapa de Nacho Ambriz con León

Cabe mencionar, que será la segunda etapa que Nacho Ambriz viva como entrenador del León, el estratega estuvo al mando de ‘La Fiera’ entre 2018 y 2021 donde se consolidó con un título de Liga MX en el Guardianes 2020.

Sin embargo, no fue lo más destacable durante esa etapa, y es que en el Clausura 2019 catapultó el récord de 12 victorias de manera consecutiva en la Liga MX. Finalmente salió a mediados de 2021 con un total de 113 juegos dirigidos.

Ignacio Ambriz l IMAGO7

Presentación a lo Terminator

En su regreso a la jauría Nacho Ambriz fue anunciado a lo Terminator, el entrenador apareció montando en una motocicleta rockera desde el túnel del Estadio del León para entrar y llegar hasta el terreno de juego portando su chamarra de piel.

Finalmente, apareció el director técnico con su casco en brazos y la frase “l’ll be back” resaltando su regreso después de esa etapa histórica que se ganó el cariño de la afición de los Panzas Verdes en momentos complicados.

Nacho Ambriz vuelve a la Liga MX l IMAGO7