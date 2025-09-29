¡Regresa a La Fiera! Nacho Ambriz es el nuevo DT de León

Club León ya tendría amarrado a su nuevo DT, a falta de hacerse oficial, Ignacio Ambriz será el entrenador de ‘La Fiera’ en lo que estaría representando su regreso con el equipo que conquistó un récord y un título histórico.

Nacho Ambriz vuelve al León l IMAGO7

De acuerdo a César Luis Merlo ambas partes llegaron a un acuerdo y de inmediato el estratega tomará las riendas del equipo en busca de recuperar el prestigio que han venido arrastrando en este Apertura 2025 que derivó en la salida de Eduardo Berizzo.

Dicha fuente también pudo confirmar que Nacho Ambriz ya estará en el banquillo, para duelo de la décimo segunda fecha, cuando los ‘Panzas Verdes’ reciban, al actual campeón de la Liga MX y líder momentáneo, al Toluca.

Nacho Ambriz con Santos Laguna l IMAGO7

¿Cuál es el presente del León?

León pasó de ser un protagonista, en el Clausura 2025, a no asistir al Mundial de Clubes 2025 y por terminar a reflejar una crisis de resultados que lo han catapultado a registrar apenas tres victorias de once juegos disputados en este torneo.

La reciente derrota ante Bravos de Juárez, con marcador de 2-0 en la frontera, provocó la renuncia de Eduardo ‘Toto’ Berizzo tras acumular 12 unidades, producto de cinco derrotas, tres empates y tres triunfos, las únicas victorias fueron ante Chivas, Necaxa y Querétaro.

El equipo verdiblanco contabiliza cuatro partidos sin conocer la victoria; empató en su visita a Tigres (Jornada 8), fue goleado 5-0 por Xolos (J9), empató en casa ante Mazatlán (J10) y cayó en su visita a FC Juárez (J11).

Ambriz en su etapa con León l IMAGO7

Regresa Nacho Ambriz

Cabe mencionar, que será la segunda etapa que Nacho Ambriz viva como entrenador del León, el estratega estuvo al mando de ‘La Fiera’ entre 2018 y 2021 donde se consolidó con un título de Liga MX en el Guardianes 2020.

Sin embargo, no fue lo más destacable durante esa etapa, y es que en el Clausura 2019 catapultó el récord de 12 victorias de manera consecutiva en la Liga MX. Finalmente salió a mediados de 2021 con un total de 113 juegos dirigidos.

Ambriz con León l IMAGO7