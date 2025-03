Nacho Ambriz se sincera sobre el DT mexicano: “Para ir a Europa, no basta triunfar en México”

Ignacio Ambriz, exentrenador de Santos Laguna, habló sobre las complicaciones que el director técnico mexicano vive en busca de dirigir en Europa.

El estratega mexicano reveló para Faitelson Sin Censura que es poco conocido al DT fuera de México pese a que triunfe localmente tras ser cuestionado sobre si solo basta triunfar en la Liga MX para dar el salto.

“Yo digo que no, como mexicano. (Solo Javier Aguirre) y nadie más, Hugo en un tiempo, pero nada más. No hay. No nos conocen, a mí realmente cuando llego es cierto que al haber durado con javier muchos años trabajando en Europa un poco se abre la puerta”, declaró.

Ambriz resaltó que lo hecho con León le ayudó a ser valorado: “También lo hecho de lo que hice en León, ese futbol bonito, vistoso, me acuerdo que quien me contrató (en España) me dijo, ‘es que yo vi a tu León y me encantaba’”.

Carencias en Huesca

Nacho Ambriz resaltó las dificultades que vivió en el Huesca: “Llegué al Huesca, equipo de segunda división, con ciertas limitaciones económicas, acababa de descender en un futbol muy complicado, te lo reconozco, no conocido por mí”.

La segunda de España entre las mejores

“No conocía bien el entorno, una liga muy larga de 42 jornadas, no es lo mismo en primera división, la verdad, hoy por hoy siento que la liga de segunda división de España está catalogada como entre las cuatro primeras, es una intensidad impresionante”, sentenció.

