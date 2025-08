Ignacio Ambriz crítica el manejo de los contratos a los entrenadores mexicanos en el futbol nacional

Ignacio Ambriz es uno de los entrenadores con mayor trayectoria en la Liga MX, ya que dirigió a un sin fin de equipos. 'Nacho' tuvo etapas con América y Chivas, aunque su último equipo fue Santos Laguna, hace casi un año.

De igual forma, Ambriz es uno de los entrenadores que tuvo la osadía de saltar el charco e ir al viejo continente, algo que no salió de la mejor manera. El entrenador mexicano habló sobre las diferencias de dirigir en Europa que en México, destacando que en el balompié nacional, un equipo no le respetó algunas cláusulas de su contrato.

"Yo creo que las cláusulas para el de fuera siempre han existido, yo tuve un problema con un equipo que al final no se querían respetar. Yo la última vez que fui a Europa, ellos me respetaron mis cláusulas, y cuando las traje a México no me las querían respetar. En eso el entrenador mexicano está muy desprotegido", comentó Ambriz en un programa de Fox Sports.

También, 'Nacho' agregó que a los entrenadores extranjeros siempre se les ha respetado sus condiciones en los contratos, haciendo muy diferente el trato. Para Ambriz y para muchos técnicos nacionales, la Liga MX no trata de la mejor manera al producto nacional.

Santos Laguna su último equipo

La última aventura en el balompié mexicano fue en Torreón, aunque no terminó de la mejor manera. Ambriz no logró que el conjunto Guerrero tuviera buenos números, por lo que su paso terminó por ser uno más del montón.

