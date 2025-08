¡Una obra de arte! Así fue el golazo de chilena de Paulinho en Leagues Cup

Toluca y Paulinho siguen mostrando su calidad ahora en la Leagues Cup, en esta ocasión el portugués tuvo que recurrir a un lujo para darle la vuelta al marcador y darle la victoria a los 'Escarlatas' sobre el Montréal en la segunda fecha.

El goleador de la Liga MX reapareció antes de la media hora de juego para deslumbrar con una excelsa chilena a la altura del manchón penal y mandar el esférico al fondo de las redes.

Chilena de Paulinho l X:LeaguesCup

La jugada comenzó con una salida desde el propio terreno de juego que llegó a los pies de Helinho, mismo que desde linderos del área grande, sector por derecha, mandó un balón bombeado para que el europeo se acomodara y ejecutar la pincelada.

Paulinho se elevó y con la pierna derecha sacó un potente disparo para mandarlo en el ángulo izquierdo del arquero que embelleció la jugada con su vuelo que quedó frustrado tras colarse ese balón.

Toluca l X:TolucaFC

Toluca sigue soñando con avanzar entre los primeros cuatro de la Liga MX, luego de sumar su primera victoria. Cabe mencionar que en su debut se quedó con las dos unidades tras empatar en tiempo regular y vencer en tanda de penales al Columbus Crew.

Leagues Cup l X:TolucaFC

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Suscríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

No importa si vas con los equipos mexicanos o con los de la MLS: la pasión está garantizada.

¡QUÉ GOLAZO! Con una diablura Paulinho pone arriba en el marcador a @TolucaFC



Todos de pie, aplausos for this golazo in #LeaguesCup2025!



@TolucaFC @cfmontreal



https://t.co/0ncHsWi2RQ pic.twitter.com/Yr4UR5HGMJ

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 2, 2025