Paulinho evita comparaciones con José Saturnino Cardozo: “Él es una leyenda”

Toluca sigue esperando a su rival para los Cuartos de Final del Clausura 2025, por lo pronto ya se encuentran listos de la mano de su goleador Paulinho quien confirmó que el título de goleo no lo deja conforme y quiere el título de Liga MX.

Paulinho l CRÉDITO:IMAGO7

El portugués habló de las comparaciones que le han hecho con José Saturnino Cardozo y de inmediato resaltó con contundencia que el Príncipe Guaraní es una leyenda.

“No, Cardozo no se compara, él es una leyenda no solo del Toluca, pero uno de los grandes del Toluca, estoy lejísimos,, imposible comparar a un jugador que ganó mucho no solo individualmente, pero ganó mucho colectivamente”, destacó en entrevista para TUDN.

Paulinho aseguró que le falta mucho para llegar a compararse con el paraguayo: “Para estar cerca, tenemos que ganar muchos torneos, pero sí, espero ganar porque la gente lo merece, pero compararme con Cardozo no, ni a mi ni a nadie”.

Toluca l CRÉDITO:IMAGO7

Un título que añora

Paulinho una vez más confirmó que quiere título y aseguró que cambiaría todos sus goles por ello: “Todos, salir campeón es una locura, aún en un club que no gana hace mucho tiempo, pero llenas el estadio, la gente está siempre ahí y si salimos campeones va a ser una locura, una locura, una fiesta y la gente lo merece, pero los cambiaría así, de una”.

Paulinho quiere el título l CRÉDITO:IMAGO7

Bicampeón de goleo

Paulinho alcanzó las 12 anotaciones en la Fase Regular del Clausura 2025 suficiente para nuevamente adjudicarse el título de goleo, compartido con José Zúñiga y Uros Durdevic. El portugués se coronó como máximo goleador por segundo torneo consecutivo, en el Apertura 2024 finalizó con 13 goles.

