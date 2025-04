Paulinho ‘batea’ al América y rechazar ser refuerzo para el Mundial de Clubes

En los últimos días los el futbol de estufa ha comenzado en Coapa y pese a no tener el boleto al Mundial de Clubes asegurado, nombres como el de Paulinho ya han comenzado sonar como posible refuerzo para el América, sin embargo, el delantero de Toluca ya descartó dicha posibilidad.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Paulinho no va a reforzar al América | IMAGO7

En conferencia de prensa, el atacante portugués y bicampeón de goleo de la Liga MX, desmintió los rumores que lo colocaban como refuerzo del América para el Mundial de Clubes y dejó más que claro que la única camiseta que defenderá en México es la de Toluca.

“No voy a jugar en otro club de que no sea Toluca, a menos que el club me hable, el Toluca me hable, acá estoy y no me habló. Pero no tengo esas ganas, no quiero (jugar para otro equipo) porque creo que para mí no hace sentido”, declaró Paulinho.

Con estas declaraciones Paulinho no solamente le cierra las puertas al América quien sueña con jugar el Mundial de Clubes, sino que también descartó jugar para otro equipo como lo puede ser Rayados, Pachuca e inclusive León, quien pelea por mantener su lugar en el Mundial de Clubes.

Paulinho, bicampeón de goleo | IMAGO7

Andrés Vaca fue quien vinculó a Paulinho con América

Los rumores sobre la posible llegada de Paulinho al América para el Mundial de Clubes surgieron a raíz de un comentario del narrador de TUDN, Andrés Vaca, quien reveló que América tenía en la mira a Paulinho y Alexis Vega en caso de que la FIFA los considere para tomar el último boleto del torneo.

“Si el América va al Mundial de Clubes, les voy a contar que tiene a dos jugadores en la mira fijos: un campeón de goleo que acaba de terminar, Paulinho, y a Alexis Vega. Van por esos dos de cabeza para negociarlos como refuerzos”, declaró Vaca.

Paulinho y Vega era del deseo de América | IMAGO7

Cabe señalar que las declaraciones de Andrés Vaca no mencionan ningún tipo de negociación de América con Toluca o algo similar, pues solamente mencionó que las Águilas tenían en la mira a estos dos futbolistas ya mencionados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL LAYÚN ABOGA POR LA PARTICIPACIÓN DEL AMÉRICA EN EL MUNDIAL DE CLUBES 2025