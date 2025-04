Paulinho quiere el título con Toluca luego de compartir el campeonato de goleo del Clausura 2025

Paulo Dias Fernandes, mejor conocido como Paulinho, es uno de esos extranjeros que llegan a la Liga MX. En su primera temporada con Toluca, el portugués fue el máximo anotador en todo el año futbolístico, con 25 goles en total solo en Fase Regular.

En el Apertura 2024 fue el campeón de goleo con 13 anotaciones y para el Clausura 2025 repitió su título individual, compartido con José Raúl Zúñiga y Uros Durdevic, cada uno con 12 tantos. Sin embargo, a diferencia de los otros dos que quedaron eliminados con Tijuana y Atlas, Paulinho ahora tendrá el reto de guiar a los Diablos Rojos al título de liga.

Paulinho fue el goleador de la Temporada 2024-25 en la Liga MX | IMAGO 7

Paulinho no se conforma con el bicampeonato de goleo

En conferencia de prensa, el atacante luso externó su alegría por sus logros individuales, pero dejó claro que quiere algo más. "Me siento muy feliz por el campeonato, claro, pero tampoco es una cosa que me hace tan feliz como cuando sales campeón; creo que son dos cosas distintas".

"Feliz, sí, mucho, pero creo que quien ya sale campeón sabe que son cosas diferentes, y salir campeón con un club es una cosa muy grande; entonces, eso es lo que yo más quiero", declaró Paulinho.

Paulinho espera que Toluca haga un buen papel en Liguilla

En el torneo pasado, los Diablos Rojos tuvieron un inicio irregular con Renato Paiva, pero cerraron fuerte para finalizar sublíderes. De poco les sirvió y en Cuartos de Final fueron blanqueados 0-4 en el global por América.

Paulinho espera que Toluca haga una buena Liguilla | IMAGO 7

Para este semestre, ahora con Antonio Mohamed en el banquillo, tendrán que esperar 15 días para que concluya el Play In y se defina su rival en Liguilla. "Yo estoy acá poco tiempo, pero ya me enteré de que el torneo es una cosa y la Liguilla es otra".

"No hay favoritos. No me interesa si me gusta o no; me interesa jugarlo y acostumbrarme a eso porque es parte de", consideró Paulinho, quien confía en que el grupo llegue bien a la Fiesta Grande a pesar de la larga pausa.

"Creo que tenemos que mejorar nuestra mentalidad, de que ahora viene la Liguilla y los partidos no se juegan, se ganan; así que tenemos que tener esa mentalidad", finalizó.

Paulinho es el mejor anotador del año futbolístico | IMAGO 7