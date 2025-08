Alexia Putellas responde a Chicharito Hernández y sus mensajes machistas

Javier Hernández continúa siendo parte de la plática a nivel global, sus declaraciones sobre temas delicados como la igualdad de género lo han puesto en el ojo del huracán y ahora fue una jugadora de España la que lo exhibió.

Putellas en Barcelona | @alexiaputellas

‘No estoy de acuerdo’

Durante una conferencia de prensa realizada en la inauguración del Deportivo Azcapotzalco, Aleixa Putellas ‘La Reina’, fue cuestionada sobre las declaraciones del jugador de Chivas, Javier ‘Chicharito’ Hernández, a lo que se mostró en contra y aseguró que cada uno es libre sin importar el género.

“La verdad que no, evidentemente no estoy de acuerdo con esa frase, no se muy bien de dónde sale pero claramente no estoy de acuerdo. Seas hombre o mujer eres libre de elegir lo que realmente te guste, lo que realmente te haga sentir cómodo”, declaró la histórica de la Selección de España.

CAPTURA DE PANTALLA

Alexia Putellas, se encuentra en la ciudad de México para inaugurar el Estadio Deportivo Azcapotzalco. La jugadora inaugurará el primer campo de futbol 11 de un programa que busca recuperar los espacios deportivos.

La futbolista es una de las jugadoras más importantes en la historia de España, siendo la líder y parte fundamental del equipo que logró la Eurocopa en el 2022, además de ser reconocida como la mejor jugadora del mundo en dos ocasiones (2021, 2022).

@alexiaputellas

