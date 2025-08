Doménec Torrent se 'engancha' con reportero por derrota de Rayados en Leagues Cup

Rayados de Monterrey no ha tenido la mejor de las suertes tras su participación en el Mundial de Clubes, pues en Liga MX no encontró el rumbo en las primeras jornadas y ahora perdió en su debut en Leagues Cup. El equipo de la sultana del norte se vio superado en el marcador ante Cincinnati FC, aunque el trámite dentro del terreno de juego no mostró del todo una superioridad por parte del cuadro estadounidense.

Es por eso que en conferencia de prensa, Domènec Torrent, entrenador de La Pandilla, perdió los estribos y tuvo un airado momento con un reportero. El periodista cuestionó al técnico catalán por los últimos resultados del conjunto regio, lo que provocó una reacción un tanto fuera de sus cabales.

"Tú has visto un partido y yo otro, perdóname que te diga. Si tú analizas la cosa así, mira, cuando perdamos tienes la razón tú, y cuando gane la tendré yo. Si analizas el partido, si quieres hablar de futbol, un día lo hablamos, y me explicas cómo ves tú el futbol", comentó Torrent.

De igual forma, el exentrenador de Atlético San Luis continuó con su respuesta de una manera un poco más calmada. "Hemos perdido, sí, nos duele mucho, pero si tú analizas el futbol así, no es necesario que tú y yo hablemos mucho de futbol. Hablaremos otras cosas, no de futbol".

Domenec Torrent pretende dar cátedra de futbol en conferencia de prensa, ojalá y primero sus jugadores le entiendan para jugar bien 90 minutos. pic.twitter.com/jEm50bx5bM — JAVI ALONSO (@javialonsordz) August 1, 2025

Sin excusas ni críticas

Para finalizar sus reclamos, el entrenador español prefirió no opinar acerca del formato de la Leagues Cup, ya que el año pasado recibió una multa. De igual forma, no puso una excusa por la derrota de Rayados en su debut.

"Me vas a disculpar, pero el año pasado me sancionaron por opinar sobre la Leagues Cup. No voy a opinar. Tú has comentado una realidad de nuestro equipo, yo no me volveré a quejar. Hoy hemos perdido, el equipo ha estado bien, incluso físicamente, entonces no me puedo quejar", sentenció Torrent.

