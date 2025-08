Nacho Ambriz revela que hace actualmente tras salir de Santos Laguna como DT

Ignacio Ambriz reapareció entre los reflectores después de su salida de Santos Laguna a finales de 2024 tras los números pobres que dejaron al equipo en el último lugar con apenas 10 unidades, ahora con nuevos horizontes.

En entrevista con FOX Sports, el estratega mexicano aseguró que decidió parar como entrenador para prepararse profesionalmente e incluso le permitió revalidar su licencia como DT.

“Después que salí de Santos decidí no trabajar por cuestiones personales, y en esas cuestiones personales también me permitió, primero tuve que hacer mi revalidación de la licencia UEFA Pro”, resaltó en primera instancia.

Preparación

Asimismo resaltó que se enfocó en algunos aspectos: “Después hice un Master de dirección deportiva..hice otro de scouting, y ahora estoy estudiando de coaching deportivo…quería buscar esa preparación personal”.

Preparado para volver

Nacho Ambriz, que no dirige desde su salida de Santos Laguna, aseguró que se encuentra preparado para cualquier otra oportunidad: “Más que preparado para tomar cualquier reto”.

“Me siento más que preparado para tomar cualquier reto, en esta etapa me he vuelto un poquito más frío, pensar bien lo que viene, lo que se me ofrece…abierto a todo, no le tengo temor a nada”, resaltó el entrenador.

