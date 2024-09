Ignacio Ambriz confiesa que se ofreció para llegar al Tri

Ignacio Ambriz, entrenador de Santos, habló sobre el regreso de Javier Aguirre a la Selección Mexicana y aseguró que "llegó en el momento justo" para calmar el ambiente tenso que se vivía en el Tri tras la Copa América.

En entrevista con Los Informantes de RÉCORD+, Ambriz detalló que 'El Vasco' es "el mejor" técnico que pudo haber tomado las riendas del combinado nacional, aunque aclaró que su elección solo se respaldará con resultados positivos.

"Llegó en el momento justo para calmar muchas aguas que estaban muy revueltas, es el que mejor puede parar todo esto. Como todo técnico, y más en una selección, depende de los resultados. En temas de selección siempre va a haber cuestionamientos", explicó.

Ambriz estuvo muy cerca de ser DT del Tri

Asimismo, Nacho contó que estuvo cerca de ser el director técnico de la selección previo a la llegada de Diego Cocca, pues estuvo entre los contendientes finales. Además, explicó que sus ganas de apoyar a México son tantas, que se ofreció a ayudar, desde antes de la gestión de Jaime Lozano, aunque no fuera como DT.

"Sentí que me pudo tocar cuando se decide que sea Cocca. Estuve en la terna de dos o tres entrenadores, tuve una plática muy larga con un consejo. Pensé, y la verdad me ilusioné, que me podía tocar.

"En su momento me ofrecí. Dije: 'Si alguien necesita mi ayuda con mucho gusto, si no me toca estar, no pasa nada'. Yo lo voy a hacer por México, porque me interesa que ya levantemos cabeza en la parte futbolística", agregó.

Finalmente, y a pesar de que la FMF ya tiene un proyecto hasta el 2030, el experimentado entrenador mexicano no pierde la esperanza de algún día poder dirigir al Tri en un Mundial.

"Los tiempos cambian mucho. Tengo el sueño de dirigir un Mundial. Si hay una oportunidad, lo haré con mucho gusto y con mucha ilusión. Ojalá puedo ser tomado en cuenta", dijo.

