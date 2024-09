Tuca Ferretti 'revienta' al Tri de Aguirre: 'El futbol de México es infumable'

La Selección Mexicana tuvo sus primeros dos partidos con Javier Aguirre al mando resultando en un triunfo ante Nueva Zelanda y un empate ante Canadá. Ahora, aunque el estratega quedó satisfecho con el desempeño, Ricardo Ferretti no tardó en criticar al equipo.

La Selección Mexicana demostró un mejor nivel ante Nueva Zelanda donde logró sacar un resultado de 3-0. En cuanto al partido ante los canadienses, el equipo tuvo pocas llegadas de gol, pero mantuvo su portería en ceros para sacar el empate.

El ahora analista de ESPN considera que la Selección Mexicana no tiene idea de juego pues, actualmente no tienen ‘coordinación, ingenio ni lucidez táctica’. De acuerdo con el ‘Tuca’, el juego del Tri de Aguirre es ‘infumable’.

“No hay movimientos de coordinación, no hay ideas de cómo salir jugando... Los jugadores no tienen ingenio, lucidez táctica, no saben qué hacer. México ni intentó, no sabían qué hacer, hoy para mí el futbol que juega México es infumable”, expresó el entrenador.

El entrenador aceptó que es complicado que Javier Aguirre plasme su idea de juego pues ha tenido muy poco tiempo de entrenamiento con los jugadores, pero asegura que el estratega debe buscar un ‘equipo base’ con los jugadores de la Liga MX para poder tener una mejor idea en el estilo de juego.

“Si tú no tienes un grupo de gran talento, hay más necesidad de más trabajo para la coordinación. Entonces a través de microciclos se puede hacer”, finalizó el entrenador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Sin sabor! México y Canadá empatan sin goles en amistoso de Fecha FIFA