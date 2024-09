Ignacio Pussetto asegura que la Fecha FIFA beneficia a Pumas previo al partido contra Necaxa

No les preocupa el presente universitario. Ignacio Pussetto no negó que no atraviesan un momento de incertidumbre en Pumas y que la presión es latente por el tamaño de la institución que representan; sin embargo, consideró que el parón por Fecha FIFA llegó en buen momento y esperan revertir la situación en los partidos venideros.

“La presión es grande, sabemos que representamos a una de las instituciones más grandes del país y que el objetivo de Pumas es salir campeón. Sabemos que el partido de Necaxa va a ser muy importante, la seguidilla del partido que tenemos va a representar lo que puede pasar en nuestro futuro y lo tenemos que tomar de esa manera”, declaró el atacante auriazul.

“Estamos trabajando muy bien, el parate de la nacional nos vino bien para seguir trabajando, seguir fortaleciendo aspectos que nos estaban faltando mejorar y ojalá este partido sea la clave para poder dar vuelta este presente que no es el mejor. Creo yo que son tres partidos que van a marcar mucho nuestro futuro”, agregó.

Respecto a la posibilidad de que César Huerta emigre al futbol europeo, el argentino reveló que cuando platica con el 'Chino' le sugiere que se vaya a una liga de renombre.

“Sí, estuve leyendo un poco sobre el interés que tuvo el 'Chino' de Liverpool precisamente. No tuve la posibilidad de hablarlo con él porque estuve en la selección, pero siempre trato de aconsejar, de tratar de decirle que si tiene que tomar la decisión de ir a Europa, que sea obviamente a una de las mejores ligas, tratar de competir, de esforzarse día a día”.

“Que eso lo va a seguir creciendo y obviamente eso también le va a dar la posibilidad de seguir estando en la selección. Que para mí lo está haciendo muy bien, demostró en estos partidos que es un jugador diferente y que ojalá nosotros acá lo podamos seguir aprovechando porque es muy importante para el equipo y para el grupo”, finalizó Ignacio Pussetto.

