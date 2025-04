Barbie lanza la edición especial de LeBron James como el primer Kenbassador de la historia

Una leyenda del deporte se une al universo Barbie: LeBron James es oficialmente el primer Kenbassador™, gracias a una colaboración histórica entre Barbie® y la LeBron James Family Foundation. En una fusión única de cultura, estilo, inspiración y comunidad, Mattel presenta la edición especial de Ken® de LeBron James, un tributo al impacto global del ícono del baloncesto dentro y fuera de la cancha.

Tras el fenómeno mundial que supuso Barbie La Película, la marca continúa rompiendo moldes y, de cara al 65 aniversario de Ken en 2026, lanza una figura que reimagina al eterno compañero de Barbie como un símbolo de liderazgo y empoderamiento. En palabras de Krista Berger, Vicepresidenta Senior de Barbie y Directora Global de Muñecas de Mattel:

“Estamos encantados de ofrecer a los fans una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como modelo a seguir, su condición de icono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a dar un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado.”

La figura de LeBron James no solo destaca por su imponente estatura —dos centímetros más que el Ken tradicional—, sino por su look cuidadosamente curado: chaqueta varsity con parches significativos, camiseta We Are Family, sneakers Nike Terminator High, audífonos Beats, gafas de sol, reloj, riñonera y su clásica banda “I Promise”. Cada detalle cuenta una historia: el número 23, su ciudad natal Ohio, y su labor con la comunidad de Akron, reflejada en su Fundación.

“De niño, tuve la suerte de tener modelos que me mostraron lo que es posible con trabajo duro y dedicación. Esta edición es una oportunidad para reconocer ese poder de inspiración”, expresó LeBron James.

Y es que esta alianza no se queda en la vitrina. Mattel hará una donación a la LeBron James Family Foundation, respaldando su trabajo en educación, salud, vivienda y desarrollo laboral. Además, por cada muñeco vendido, se donará un ejemplar del libro infantil I Am More Than a Save the Children, fomentando la alfabetización temprana, una causa muy cercana al corazón de LeBron.

Michele Campbell, Directora Ejecutiva de la Fundación, resumió el impacto de este lanzamiento:

“Para nosotros, esto es mucho más que un muñeco. Representa la realidad de que un niño de cualquier lugar puede marcar la diferencia.”

La figura Barbie Signature LeBron James Kenbassadors™ estará disponible a partir del lunes 14 de abril en Amazon, con un precio de $2,099 MXN.

