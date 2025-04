Efraín Juárez no define un cobrador oficial de penales: 'Deciden ellos al final'

No hay tirador oficial. Efraín Juárez, director técnico de Pumas, aseguró que no tiene un cobrador definido para los penaltis. Asimismo, señaló que al tener jugadores de la talla como Adalberto Carrasquilla, Guillermo Martínez, Leo Suárez y otros más, ellos mismos pueden tomar la decisión si alguien se siente con la confianza de tirar la pena máxima.

En el duelo ante Cruz Azul del pasado fin de semana, los señalamientos a Efraín se hicieron presentes debido a que Nathan Silva cobró y falló uno de los penaltis del equipo. Ante esto, el estratega mexicano fue claro en que como cuerpo técnico se debe mantener un orden en ese aspecto, pero si un jugador se siente con confianza, respetarán y se le dará la oportunidad.

Teienen diferentes cobradores | IMAGO7

“Tenemos una gran calidad de jugadores que pueden tomar esa responsabilidad. Más allá de lo que pongamos como cuerpo técnico, más allá de una lista es quien se siente con la confianza de poder hacerlo. Está Memo, Nathan, Funes Mori, Leo Suárez, Carrasquilla. Son cinco o seis de una calidad impresionante y creo mucho en el momento”.

“Más allá de la lista o de dejárselo a ellos, si hay uno que se siente bien o que dice que necesita hacer goles o cualquier circunstancia, somos muy abiertos. Como cuerpo técnico debemos mantener un orden, pero en la cancha son los que deciden ellos al final y después es futbol”, comentó.

Nathan falló un penal | IMAGO7

¿EFRAÍN JUÁREZ SE DECANTARÁ POR LA LIGA O POR LA CONCACAF CHAMPIONS CUP?

A tres jornadas de que finalice el Clausura 2025, Pumas se encuentra en puestos de Play In, pues marcha como décimo en la Tabla General. De igual manera, de eliminar a Vancouver este miércoles, se clasificarían a las Semifinales de la CONCACAF Champions Cup.

Ante esto, Efraín Juárez reiteró que el equipo va partido a partido y fue claro en decir que peleará tanto en Liga MX como en Concachampions. De igual manera, cree que el equipo tiene la capacidad de ser aspirantes al título en ambas competencias.

Quiere pelear por ambos títulos | IMAGO7

“En los dos (Liga y Concachampions) estamos vivos y una institución tan grande como Pumas no puede decantarse por uno y después ver qué pasa en el otro. Lucharemos hasta el final por los dos y como siempre he dicho, después del plato fuerte viene el postre y luego la cuenta. Veremos después para que nos alcanzó. Me parece que todos lo tenemos muy claro. El panorama ha cambiado desde hace cuatro semanas”, agregó.

