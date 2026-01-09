Twenty One Pilots lanza documental en IMAX sobre concierto histórico en México

¡CDMX sigue siendo escenario de momentos legendarios! La banda ganadora del GRAMMY, Twenty One Pilots, eligió su presentación en la capital mexicana como eje de su nueva película concierto: “Más de lo que jamás imaginamos”, que llegará a cines de todo el mundo y en formato IMAX el próximo 26 de febrero de 2026, con funciones exclusivas desde el 25.

Su concierto-documental se grabó en la Ciudad de México / FB: @twentyonepilots

El filme captura el momento cumbre del Clancy World Tour en México, donde 65 mil personas abarrotaron el Estadio GNP Seguros para presenciar uno de los conciertos más grandes en la carrera de Tyler Joseph y Josh Dun. A través de cámaras inmersivas y acceso íntimo al backstage, los fans podrán vivir el show desde todos los ángulos… como si estuvieran ahí.

Una mirada más prufunda de Twenty One Pilots

“He pasado gran parte de los últimos 16 años de mi vida siguiendo a Twenty One Pilots alrededor del mundo… Desde clubes pequeños hasta este estadio lleno en la Ciudad de México”, compartió el director Mark C. Eshleman.

El 25 de febrero será el estreno en todos los cines del país / FB: @twentyonepilots

La cinta ofrece una mirada desde el alma: desde la llegada de la banda a la ciudad hasta el momento en que pisan el escenario. Comentarios de Tyler y Josh revelan su conexión con los fans mexicanos y el camino que los llevó hasta esa histórica noche.

“Desde construir una audiencia fan por fan hasta convertirse en una fuerza global de giras, Twenty One Pilots continúan redefiniendo la magia de los tours de conciertos”, dijo Kymberli Frueh, vicepresidenta de Trafalgar Releasing.

Tyler y Josh mostrarán su conexión con México / FB: @twentyonepilots

Este será el primer filme de la banda en formato IMAX y el segundo en pantalla grande. Los boletos estarán disponibles desde el 15 de enero en www.TwentyOnePilots.film.

Sobre Twenty One Pilots

El dúo originario de Columbus, Ohio, acumula más de 34 mil millones de reproducciones globales, ha vendido más de cuatro millones de boletos, y ha conseguido múltiples certificaciones Diamante por temas como “Stressed Out” y “Heathens”. Su más reciente álbum, Breach, debutó en el #1 del Billboard 200, logrando el mejor estreno de rock de la década.

Desde el 15 de enero se podrán comprar los boletos de la función / FB: @twentyonepilots