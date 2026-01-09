El emotivo adiós de Joe Benny Corona con los Xolos de Tijuana; Nacho Rivero entró en su lugar

El Clausura 2026 empezó con todo, ya sea con emociones o goles, pero también tuvo sus despedidas. En el partido entre América y Xolos, Joe Benny Corona, leyenda de Tijuana y Campeón con ambas instituciones, dijo adiós al futbol profesional después de una gran trayectoria, en la que destacó como un ídolo en la frontera.

En el transcurso de la semana, el jugador californiano, con raíces mexicanas, comunicó a la directiva su decisión de colgar los botines, algo que sorprendió. En honor a su excelsa trayectoria, y al ser una parte importante de la historia de la jauría, Sebastián 'Loco' Abreu lo colocó de inicio en el partido de la Jornada 1 ante las Águilas y jugó más de 40 minutos.

Despedida | IMAGO7

Al momento de su salida, un griterío ensordecedor invadió el Estadio Caliente, además de una ronda de aplausos importantes. Corona aprovechó y le entregó el gafete de capitán al arquero José Antonio Rodríguez, además de que también se despidió de sus compañeros en el terreno de juego.

Quien se encargó de sustituir a la leyenda fronteriza fue Ignacio Rivero, el más reciente fichaje de los Xolos para el presente semestre. El mediocampista charrúa estuvo un largo tiempo con Cruz Azul, sin embargo, sus inicios en el balompié nacional también fueron en el lugar donde nació la patria, Tijuana.

Despedida | IMAGO7

¿Qué dijo Joe Benny Corona tras su retiro?

El número 15 de los Xolos de Tijuana tuvo un adiós -por decir lo menos- emocionante. El mexicoamericano estuvo junto a su familia en todo momento cuando abandonó el terreno de juego, pero también atendió a los medios de comunicación en el medio tiempo del partido.

"Muchísimos sentimientos encontrados. Es una noche especial para mí y para mi familia, frente a la afición que me vio durante muchos años. La verdad agradecido con la vida por haberme permitido jugar tantos años; también agradecido con el futbol por darme tantas lecciones dentro y fuera de la cancha", comentó Corona para FOX.

El recuerdo eterno de Joe Benny Corona en Xolos

Como una clase de déjà vu, Joe Benny Corona se despidió en Primera División en el mismo recinto en el cual marcó su primer gol en el Máximo Circuito. El californiano anotó en el empate ante Monarcas Morelia el 23 de julio de 2011, en el que fue el primer encuentro de los Xolos en Liga MX.

Leyenda | IMAGO7