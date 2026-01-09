Xolos vs América: Jardine sorprende y manda a Dourado en su XI titular

El equipo de Coapa salió con todo ante Tijuana en la perrera más grande del mundo

Xolos vs América: Jardine sorprende y manda a Dourado en su XI titular
El fichaje bomba de las Águilas | @ClubAmerica
Iliany Aparicio
9 de Enero de 2026

El Club América no se guarda nada para su debut en el Clausura 2026 y este viernes visitará a Xolos de Tijuana con un once de lujo, decidido a arrancar el torneo con los primeros tres puntos fuera de casa.

La gran novedad en la alineación azulcrema es el debut de Rodrigo Dourado, uno de los refuerzos más esperados por la afición, quien de inmediato se gana un lugar en el once inicial.

América | IMAGO7
América | IMAGO7

Fidalgo será titular

Otra de las noticias que acapara los reflectores es la presencia de Álvaro Fidalgo como titular. A pesar de que en las últimas horas se ha hablado de una posible oferta de la Real Sociedad por el mediocampista español, el 'Maguito' estará desde el arranque en la cancha del Estadio Caliente, demostrando su compromiso con las Águilas.

El técnico americanista apuesta por una alineación equilibrada, con experiencia, talento y explosividad en todas sus líneas.

Fidalgo | IMAGO7
Fidalgo | IMAGO7

¿Cuál es toda la alineación del América?

En la portería estará Luis Ángel Malagón, respaldado por una zaga sólida con Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja.

En el medio campo, Rodrigo Dourado y Álvaro Fidalgo serán los encargados de manejar los tiempos del partido, acompañados por Alexis Gutiérrez, quien aportará dinámica y llegada al área rival.

Titular | IMAGO7
Titular | IMAGO7

En ofensiva, América contará con un tridente que promete espectáculo: José Zúñiga, Rodrigo 'Búfalo' Aguirre y Allan Saint-Maximin, tres futbolistas capaces de marcar diferencia en cualquier jugada.

Con esta alineación, el América manda un mensaje claro desde la Jornada 1: va con todo por el campeonato y quiere empezar el Clausura 2026 con una victoria de visitante que lo coloque como uno de los grandes protagonistas del torneo.

TE PUEDE INTERESAR

Luis Romo advierte que Chivas será candidato por el título

Chivas | 09/01/2026

Luis Romo advierte que Chivas será candidato por el título
Cruz Azul cerrando el Apertura 2018 en el Estadio Azteca

Cruz Azul | 09/01/2026

Cruz Azul sin casa: Todos los estadios dónde ha jugado de local en su historia
Pumas presenta a sus seis fichajes previo al Clausura 2026

Pumas | 09/01/2026

Pumas presenta a sus seis fichajes previo al Clausura 2026
Te recomendamos
Cruz Azul vs Atlas cambia de horario por mudanza al Estadio Cuauhtémoc
Futbol
Liga MX
Club América

LO ÚLTIMO